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Кива захистив дисертацію: як тепер його будуть називати і чи є куди рости ще

Новость на русском → Київ, Понеділок 26 квітня 2021 17:14
Кива захистив дисертацію: як тепер його будуть називати і чи є куди рости ще Фото: Ілля Кива (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Styler

Скандальний депутат від Партії "опозиційна платформа - за життя" Ілля Кива знову змусив про себе говорити. Цього разу він розсмішив українців своїм захистом дисертації, відео якої потрапило в мережу.

На відео професор попросив Киву пояснити сенс поняття "демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат".

Кива відповів, що зрозумів питання, але відповідь на нього буде в його наступній науковій роботі.

Сцуко, піздєц. Відповідь на запитання Кивою

Posted by Мар'яна П'єцух on Monday, April 26, 2021

Варто зазначити, що з ранку деякі журналісти не змогли потрапити на захист дисертації, звинувативши нардепа в утиску прав ЗМІ.

Після захисту кандидатської дисертації нардепу сказали, що він "поклав на права журналістів і громадян". У відповідь політик запропонував піти з ним в туалет, щоб зробити те, про що говорив опонент. Після своєї репліки Кива пішов від журналістів.

Відео цієї розмови з журналістами опублікував Telegram-канал "PavlovskyNews".

Як тепер будуть називати Іллю Киву?

Оскільки нардеп захистив дисертацію, то він став кандидатом наук з державного управління.

Тема дисертації Киви - "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)".

Чи є куди рости ще?

Ілля Кива якщо не буде зупинятися на досягнутому, то може стати доктором наук. Даний ступінь присуджується за результатами публічного захисту докторської дисертації.

Нагадаємо, Ілля Кива грубо обматюкав журналіста в Верховній Раді.

Ми також писали про те, що Ілля Кива відзначився дивною витівкою. Він приміряв шапку з радянською символікою і опублікував фото в мережі.

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