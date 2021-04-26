Кива захистив дисертацію: як тепер його будуть називати і чи є куди рости ще

Скандальний депутат від Партії "опозиційна платформа - за життя" Ілля Кива знову змусив про себе говорити. Цього разу він розсмішив українців своїм захистом дисертації , відео якої потрапило в мережу.

Кива відповів, що зрозумів питання, але відповідь на нього буде в його наступній науковій роботі.

Сцуко, піздєц. Відповідь на запитання Кивою Posted by Мар'яна П'єцух on Monday, April 26, 2021

Варто зазначити, що з ранку деякі журналісти не змогли потрапити на захист дисертації, звинувативши нардепа в утиску прав ЗМІ.

Після захисту кандидатської дисертації нардепу сказали, що він "поклав на права журналістів і громадян". У відповідь політик запропонував піти з ним в туалет, щоб зробити те, про що говорив опонент. Після своєї репліки Кива пішов від журналістів.

Відео цієї розмови з журналістами опублікував Telegram-канал "PavlovskyNews".

Як тепер будуть називати Іллю Киву?

Оскільки нардеп захистив дисертацію, то він став кандидатом наук з державного управління.

Тема дисертації Киви - "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)".

Чи є куди рости ще?

Ілля Кива якщо не буде зупинятися на досягнутому, то може стати доктором наук. Даний ступінь присуджується за результатами публічного захисту докторської дисертації.