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Кива вляпался в скандал из-за коронавируса и разозлил украинцев

STYLERПерсоны    20.03.2020 - 22:55
Кива вляпался в скандал из-за коронавируса и разозлил украинцев
Илья Кива (фото: РБК-Украина)

Одиозный нардеп Илья Кива прокомментировал ситуацию с коронавирусом цитатой Сталина

Илья Кива снова попал в скандал из-за своего желания прокомментировать серьезные темы - в этот раз одиозный политик отличился странной реакцией на ситуацию с коронавирусом. Народный дептутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" похвалил Сталина и опубликовал цитату диктатора, в которой упоминались моры и эпидемии.

По мнению нардепа, который собрался ехать в Москву на 9 мая, чтобы постоять возле президента РФ Владимира Путина, генсек КПСС Иосиф Сталин в нынешних условиях очень бы пригодился на кресле руководителя Украины.

"Как нам сегодня не хватает такой личности, чтоб навести порядок в нашей стране!" - написал Кива в своем Facebook 20 марта.

Также он опубликовал фото с ликом "вождя народов" и его цитатой от 1947 года из очерка "Ограничатся ли капиталисты сброшенными бомбами".

Кива вляпался в скандал из-за коронавируса и разозлил украинцев

Фото: скрин поста facebook.com/kivailya

На фейсбушную выходку депутата живо отреагировали его подписчики, и мнения у юзеров неоднозначное - у Кивы нашлись один-два однодумца, но большинство просто "разнесло" скандального политика и указали на абсурдность его заявления.

  • ГУЛАГом грезите?
  • Владимирович! Мягко говоря, не самый лучший пример.
  • Илья Владимирович, самое страшное, что при Сталине вас бы посадили или расстреляли, так же как и меня, так же как и многих комментаторов ниже. Я бы не хотел.
  • Глупых ни сеют, дураки сами рождаются.
  • Ага, с карантином в ГУЛАГ.
  • Стыд.

Кива вляпался в скандал из-за коронавируса и разозлил украинцев

Кива вляпался в скандал из-за коронавируса и разозлил украинцевКива вляпался в скандал из-за коронавируса и разозлил украинцевКива вляпался в скандал из-за коронавируса и разозлил украинцев

Скрин комментариев: facebook.com/kivailya

Напомним, ранее Кива сильно опозорился из-за поздравления 23 февраля и матерного высказывания в адрес закона о декоммунизации - нардепа обвинили в лицемерии и припомнили, как он несколько лет назад был ярым противником празднования в Украине советского праздника.

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