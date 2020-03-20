ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ківа вляпався у скандал через коронавірус і розлютив українців

STYLERПерсони    20.03.2020 - 22:55
Ківа вляпався у скандал через коронавірус і розлютив українців
Ілля Ківа (фото: РБК-Україна)

Одіозний нардеп Ілля Ківа прокоментував ситуацію з коронавірусом цитатою Сталіна

Ілля Ківа знову потрапив у скандал через своє бажання прокоментувати серйозні теми - цього разу одіозний політик відзначився дивною реакцією на ситуацію з коронавірусом. Народний дептутат від "Опозиційної платформи - За життя" похвалив Сталіна і опублікував цитату диктатора, в якій згадувалися мори та епідемії.

На думку нардепа, який зібрався їхати в Москву на 9 травня, щоб постояти біля президента РФ Володимира Путіна, генсек КПРС Йосип Сталін в нинішніх умовах дуже б став у нагоді на кріслі керівника України.

"Як нам сьогодні не вистачає такої особистості, щоб навести порядок в нашій країні!" - написав Ківа у своєму Facebook 20 березня.

Також він опублікував фото з портретом "вождя народів" та його цитатою від 1947 року з нарису "Чи обмежаться капіталісти скинутими бомбами".

Ківа вляпався у скандал через коронавірус і розлютив українців

фото:>

На фейсбушну витівку депутата жваво відреагували його підписники, і думки у юзерів неоднозначні - у Ківи знайшлися один-два однодумці, але більшість просто "рознесли" скандального політика і вказали на абсурдність його заяви.

  • ГУЛАГом марите?
  • Володимирович! М'яко кажучи, не найкращий приклад.
  • Ілля Володимирович, найстрашніше, що при Сталіні вас би посадили або розстріляли, так само як і мене, так само як і багатьох коментаторів нижче. Я б не хотів.
  • Дурних не сіють, дурні самі народжуються.
  • Ага, з карантином в ГУЛАГ.
  • Сором.

Ківа вляпався у скандал через коронавірус і розлютив українців

Ківа вляпався у скандал через коронавірус і розлютив українцівКіва вляпався у скандал через коронавірус і розлютив українцівКіва вляпався у скандал через коронавірус і розлютив українців

Скрін коментарів: facebook.com/kivailya

Нагадаємо, раніше Ківа сильно зганьбився через поздоровлення 23 лютого і непристойної висловлювання на адресу закону про декомунізацію - нардепа звинуватили у лицемірстві та пригадали, як він кілька років тому був затятим противником святкування в Україні радянського свята.

Коронавірус в Україні: постраждала ще одна область
Новини України Ілля КіваКоронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся