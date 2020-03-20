Ківа вляпався у скандал через коронавірус і розлютив українців

Одіозний нардеп Ілля Ківа прокоментував ситуацію з коронавірусом цитатою Сталіна
Ілля Ківа знову потрапив у скандал через своє бажання прокоментувати серйозні теми - цього разу одіозний політик відзначився дивною реакцією на ситуацію з коронавірусом. Народний дептутат від "Опозиційної платформи - За життя" похвалив Сталіна і опублікував цитату диктатора, в якій згадувалися мори та епідемії.
На думку нардепа, який зібрався їхати в Москву на 9 травня, щоб постояти біля президента РФ Володимира Путіна, генсек КПРС Йосип Сталін в нинішніх умовах дуже б став у нагоді на кріслі керівника України.
"Як нам сьогодні не вистачає такої особистості, щоб навести порядок в нашій країні!" - написав Ківа у своєму Facebook 20 березня.
Також він опублікував фото з портретом "вождя народів" та його цитатою від 1947 року з нарису "Чи обмежаться капіталісти скинутими бомбами".
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На фейсбушну витівку депутата жваво відреагували його підписники, і думки у юзерів неоднозначні - у Ківи знайшлися один-два однодумці, але більшість просто "рознесли" скандального політика і вказали на абсурдність його заяви.
Скрін коментарів: facebook.com/kivailya
Нагадаємо, раніше Ківа сильно зганьбився через поздоровлення 23 лютого і непристойної висловлювання на адресу закону про декомунізацію - нардепа звинуватили у лицемірстві та пригадали, як він кілька років тому був затятим противником святкування в Україні радянського свята.