Ківа вляпався у скандал через коронавірус і розлютив українців

Ілля Ківа (фото: РБК-Україна)

Одіозний нардеп Ілля Ківа прокоментував ситуацію з коронавірусом цитатою Сталіна

Ілля Ківа знову потрапив у скандал через своє бажання прокоментувати серйозні теми - цього разу одіозний політик відзначився дивною реакцією на ситуацію з коронавірусом. Народний дептутат від "Опозиційної платформи - За життя" похвалив Сталіна і опублікував цитату диктатора, в якій згадувалися мори та епідемії.

На думку нардепа, який зібрався їхати в Москву на 9 травня, щоб постояти біля президента РФ Володимира Путіна, генсек КПРС Йосип Сталін в нинішніх умовах дуже б став у нагоді на кріслі керівника України.

"Як нам сьогодні не вистачає такої особистості, щоб навести порядок в нашій країні!" - написав Ківа у своєму Facebook 20 березня.

Також він опублікував фото з портретом "вождя народів" та його цитатою від 1947 року з нарису "Чи обмежаться капіталісти скинутими бомбами".

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На фейсбушну витівку депутата жваво відреагували його підписники, і думки у юзерів неоднозначні - у Ківи знайшлися один-два однодумці, але більшість просто "рознесли" скандального політика і вказали на абсурдність його заяви.

ГУЛАГом марите?

Володимирович! М'яко кажучи, не найкращий приклад.

Ілля Володимирович, найстрашніше, що при Сталіні вас би посадили або розстріляли, так само як і мене, так само як і багатьох коментаторів нижче. Я б не хотів.

Дурних не сіють, дурні самі народжуються.

Ага, з карантином в ГУЛАГ.

Сором.

Скрін коментарів: facebook.com/kivailya

Нагадаємо, раніше Ківа сильно зганьбився через поздоровлення 23 лютого і непристойної висловлювання на адресу закону про декомунізацію - нардепа звинуватили у лицемірстві та пригадали, як він кілька років тому був затятим противником святкування в Україні радянського свята.