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Главное вовремя переобуться: Киве припомнили протест против 23 февраля

STYLERЖизнь    24.02.2020 - 15:33
Главное вовремя переобуться: Киве припомнили протест против 23 февраля
Кива снова оскандалился с 23 февраля (фото: коллаж РБК-Украина)

Нардепу Илье Киве вспомнили его протест против празднования 23 февраля

Илья Кива в очередной раз попал в скандал, связанный с Днем защитника отечества 23 февраля. Дело в том, что в сети вспомнили, как в 2015 году нардеп был ярым противником празднования в Украине советского праздника.

Так, Кива ранее на своей странице в Facebook просил украинцев не поздравлять его с 23 февраля, поскольку это праздник армии государства, которое уничтожает украинскую нацию. В 2015 году нардеп также призывал ценить все украинское, включая день украинской армии, который отмечается 6 декабря.

Главное вовремя переобуться: Киве припомнили протест против 23 февраля

Скриншот: facebook.com/babaandkit

В 2016 году Кива опубликовал фото вместе с Корчинским, и написал, что пока все празднуют Новый год, они готовят план "тотальной утилизации ваты". При этом уже в 2020 году он послал власть, которая устроила декоммунизацию, и поздравил всех украинцев с 23 февраля. Об этом напомнили в паблике "Баба і кіт" на Facebook.

Главное вовремя переобуться: Киве припомнили протест против 23 февраля

Скриншот: facebook.com/babaandkit

Сегодня, 24 февраля, Кива написал еще один пост, в котором призвал украинцев трезветь и приходить в себя, а также отметил, что раньше просто ошибался.

Главное вовремя переобуться: Киве припомнили протест против 23 февраля

Скриншот с Facebook

Пользователи сети прокомментировали изменчивое мнение нардепа.

  • Вот оно лица политика. Главное правильно сориентироваться. Сегодня говорит то, что выгодно именно сегодня, а завтра будет видно, что надо говорить;
  • Никакой он не больной и не идиот, он умело отрабатывает баблишко;
  • Еще одно доказательство, что эволюция человека имеет и обратное действие;
  • Для Кивы главное вовремя переобуться ... но он забыл, что рукописи не горят... теперь на эфирах NewsOne истерит, так заботится о простых гражданах, противно смотреть;
  • Мужик сказал! Мужик передумал!
  • То раньше были враги, а сейчас кормильцы.

Главное вовремя переобуться: Киве припомнили протест против 23 февраля

Главное вовремя переобуться: Киве припомнили протест против 23 февраля

Главное вовремя переобуться: Киве припомнили протест против 23 февраля

Скриншоты с Facebook

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