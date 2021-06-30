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Кива устроил новый "перфоманс" в Киеве: на этот раз с огнем

Автор: Людмила Жукова

Скандальный нардеп от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Илья Кива снова отличился выходкой. На этот раз в центре Киева - на Андреевском спуске он сжег фуражку из сувенирной лавки.

Об этом сам парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Кива опубликовал видео и многозначительно его подписал. Также он отметил, что все происходило 27 июня на Андреевском спуске.

"Украина стала колыбелью фашизма в Европе. В Киеве спокойно можно купить нацистскую символику на улицах города. Андреевский спуск, 27.06.21", - подписал депутат ролик.

Также на видео он обращается к Владимиру Зеленскому и спрашивает у него, точно ли Украина не Германия 30-х годов.

Нардеп вытащил из кармана бутылку с бензином и поджег фуражку, сказав, что "подобные тряпки должны сжигаться".

Илья Кива сжег фуражку в центре Киева

Речи про фашизм уже были

Так, недавно Илья Кива выступил в эфире российского пропагандистского канала и рассказал небылицы о якобы бродящих по улицам городов Украины толпах нацистов, назвал страну "фашистским государством", и заверил, что его намерены посадить в тюрьму в ближайшее время.

Судя по всему, Илья Кива продолжает "бороться" с так называемым фашизмом в стране, где он живет и зарабатывает.

Как мы писали ранее, Кива рассказал в эфире росТВ о "процветающем фашизме" в Украине.

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Илья Кива