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Кива влаштував новий "перфоманс" у Києві: цього разу з вогнем

Автор: Людмила Жукова

Скандальний нардеп від "Опозиційної платформи - за життя" Ілля Кива знову відзначився витівкою. Цього разу в центрі Києва - на Андріївському узвозі він спалив кашкет з сувенірної крамниці.

Про це сам парламентарій повідомив у своєму Telegram-каналі.

Кива опублікував відео і багатозначно його підписав. Також він зазначив, що все відбувалося 27 червня на Андріївському узвозі.

"Україна стала колискою фашизму в Європі. У Києві спокійно можна купити нацистську символіку на вулицях міста. Андріївський узвіз, 27.06.21", - підписав депутат ролик.

Також на відео він звертається до Володимира Зеленського і запитує у нього, чи точно Україна не Німеччина 30-х років.

Нардеп витягнув з кишені пляшку з бензином і підпалив кашкет, сказавши, що "подібні ганчірки повинні спалюватися".

Ілля Ківа спалив кашкет у центрі Києва

Промови про фашизм вже були

Так, нещодавно Ілля Кива виступив в ефірі російського пропагандистського каналу і розповів небилиці про нібито бродять вулицями міст України натовпи нацистів, назвав країну "фашистською державою", і запевнив, що його мають намір посадити у в'язницю найближчим часом.

Судячи з усього, Ілля Кива продовжує "боротися" з так званим фашизмом в країні, де він живе і заробляє.

Як ми писали раніше, Кива розповів в ефірі РосТБ про "процвітаючий фашизм" в Україні.

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Ілля Ківа