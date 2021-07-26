Кива устроил истерику на росТВ: "украинцы нищие, голодные, виновата Америка!"

"Люди нищие, голодные. Люди безработные, и в принципе, дальше возможности жить в Украине нет. И это объективная реальность"- заявил нардеп.

Во всем он обвинил украинскую власть, а также власть США, которая якобы навязала политику уничтожения экономики Украины.

"Запад нас фактически уничтожил как государство, и уничтожил экономику", - заявил Кива.

Он также обвинил англосаксов в уничтожении славян, и подчеркнул, что белорусы, россияне и украинцы - это один народ.

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