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Кива устроил истерику на росТВ: "украинцы нищие, голодные, виновата Америка!"

Автор: Styler

Илья Кива в очередной раз опозорился. На этот раз скандальный депутат от "Оппозиционной партии - за жизнь" заявил, что украинцы нищие, голодные, и во всем виновата Америка.

Об этом он сказал в студии пропагандистской программы "Время покажет" на прокремлевском "Первом канале".

"Люди нищие, голодные. Люди безработные, и в принципе, дальше возможности жить в Украине нет. И это объективная реальность"- заявил нардеп.

Во всем он обвинил украинскую власть, а также власть США, которая якобы навязала политику уничтожения экономики Украины.

"Запад нас фактически уничтожил как государство, и уничтожил экономику", - заявил Кива.

Он также обвинил англосаксов в уничтожении славян, и подчеркнул, что белорусы, россияне и украинцы - это один народ.

Илья Кива устроил истерику на росТВ (видео: YouTube)

Напомним, Илья Кива засветился на дорогущем курорте в Турции, на котором выложил за отдых 10 тысяч долларов. Нардеп поселился в люксовом пятизвездочном отеле Rixos Sungate в городке Бельдиби, который находится под Кемером.

Мы также писали о том, что Кива рассказал в эфире российского телевидение о "процветающем фашизме" в Украине и "зигующих толпах". Он также назвал себя чуть ли не жертвой нацистского режима, которого преследуют как лидера "антифашистского движения".

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Илья Киванардеп