Кива влаштував істерику на росТБ: "українці жебраки, голодні, винна Америка!"

Ілля Ківа в черговий раз зганьбився. На цей раз скандальний депутат від "Опозиційною партії - за життя" заявив, що українці бідні, голодні, і у всьому винна Америка.
Про це він сказав в студії пропагандистської програми "Время покажет" на прокремлівському "Первом канале".
"Люди жебраки, голодні. Люди безробітні, і в принципі, далі можливості жити в Україні немає. І це об'єктивна реальність" - заявив нардеп.
У всьому він звинуватив українську владу, а також владу США, яка нібито нав'язала політику знищення економіки України.
"Захід нас фактично знищив як держава, і знищив економіку", - заявив Кива.
Він також звинуватив англосаксів в знищенні слов'ян, і підкреслив, що білоруси, росіяни та українці - це один народ.
Ілля Кива влаштував істерику на росТВ (відео: YouTube)
Нагадаємо, Ілля Ківа засвітився на дорогому курорті в Туреччині, на якому виклав за відпочинок 10 тисяч доларів. Нардеп оселився в люксовому п'ятизірковому готелі Rixos Sungate в містечку Бельдібі, який знаходиться під Кемером.
Ми також писали про те, що Кива розповів в ефірі російського телебачення про "процвітаючий фашизмі" в Україні і "зігуючі натовпи". Він також назвав себе мало не жертвою нацистського режиму, якого переслідують як лідера "антифашистського руху".