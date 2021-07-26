RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кива влаштував істерику на росТБ: "українці жебраки, голодні, винна Америка!"

Автор: Styler

Ілля Ківа в черговий раз зганьбився. На цей раз скандальний депутат від "Опозиційною партії - за життя" заявив, що українці бідні, голодні, і у всьому винна Америка.

Про це він сказав в студії пропагандистської програми "Время покажет" на прокремлівському "Первом канале".

"Люди жебраки, голодні. Люди безробітні, і в принципі, далі можливості жити в Україні немає. І це об'єктивна реальність" - заявив нардеп.

У всьому він звинуватив українську владу, а також владу США, яка нібито нав'язала політику знищення економіки України.

"Захід нас фактично знищив як держава, і знищив економіку", - заявив Кива.

Він також звинуватив англосаксів в знищенні слов'ян, і підкреслив, що білоруси, росіяни та українці - це один народ.

Ілля Кива влаштував істерику на росТВ (відео: YouTube)

Нагадаємо, Ілля Ківа засвітився на дорогому курорті в Туреччині, на якому виклав за відпочинок 10 тисяч доларів. Нардеп оселився в люксовому п'ятизірковому готелі Rixos Sungate в містечку Бельдібі, який знаходиться під Кемером.

Ми також писали про те, що Кива розповів в ефірі російського телебачення про "процвітаючий фашизмі" в Україні і "зігуючі натовпи". Він також назвав себе мало не жертвою нацистського режиму, якого переслідують як лідера "антифашистського руху".

Читайте РБК-Україна в Google News
Ілля Ківанардеп