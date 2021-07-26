Кива влаштував істерику на росТБ: "українці жебраки, голодні, винна Америка!"

Ілля Ківа в черговий раз зганьбився. На цей раз скандальний депутат від "Опозиційною партії - за життя" заявив, що українці бідні, голодні, і у всьому винна Америка.

Про це він сказав в студії пропагандистської програми "Время покажет" на прокремлівському "Первом канале".

"Люди жебраки, голодні. Люди безробітні, і в принципі, далі можливості жити в Україні немає. І це об'єктивна реальність" - заявив нардеп.

У всьому він звинуватив українську владу, а також владу США, яка нібито нав'язала політику знищення економіки України.

"Захід нас фактично знищив як держава, і знищив економіку", - заявив Кива.

Він також звинуватив англосаксів в знищенні слов'ян, і підкреслив, що білоруси, росіяни та українці - це один народ.

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