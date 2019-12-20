Кива угрожал съесть нардепа прямо в Раде: появилось видео

В Верховной Раде Украины произошла драка во время заседания комитета аграрной и земельной политики. Основными участниками потасовки были Илья Кива от "ОПЗЖ", Вадим Ивченко от "Батькивщины" и депутат "Слуги народа" Андрей Мотовиловец.

Как заявил Мотовиловец после конфликта, нардеп Илья Кива угрожал ему. Как сообщается в сюжете "Радио Свобода", депутат пытался во время потасовки оградить от посягательств председателя комитета.

"Королевская начала меня оттягивать. Они набежали и начали кричать, что я бью женщину и начал он (Илья Кива) кричать, что он будет резать меня на части и будет меня есть. А после этого он начал уже бить Шуфрича", - поделился деталями Мотовиловец.

Илья Кива отреагировал на обвинения и сказал, что таким образом он "защищал украинский народ" от "вурдалаков", которые хотели среди ночи "украсть единственное достояние народа – землю".

"Я, как гражданин и патриот страны, защищаю интересы страны и своего народа. Это не работа комитета, это шабаш вурдалаков", - прокомментировал конфликт Илья Кива.

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