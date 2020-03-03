Ківа вирішив роздати квіти в Раді, але став посміховиськом: весняне загострення

Ілля Ківа (фото: РБК-Україна)

Народний депутат Ілля Ківа дарував жінкам квіти у Верховній Раді

Ілля Ківа знову вирішив виділитися, і на цей раз прийшов у Верховну Раду з оберемком квітів, які він дарував усім жінкам, включаючи журналістів. Таким чином, депутат Верховної Ради від "Опозиційної платформи - за життя" привітав жінок з початком весни.

Ківу супроводжували кілька помічників, які тримали букети тюльпанів в рожевих і блакитних обгортках. Незважаючи на те, що нардеп дарував квіти всім жінкам, прийняти букет від скандального депутата зважилися не всі. Це видно на відео, яке виклали в YouTube.

Ківа роздає в Раді квіти (відео: YouTube)

Користувачі мережі прокоментували це.

У шизоїдів явно весняне загострення...

Краще б бабусям хліба роздав;

А не шкода живі квіти зривати заради піару? Природу треба берегти;

На місці жінок, що отримували з його рук квіти, я б їх віддав назад, ритуальному агентству;

Складається відчуття що Ківа в Раду по приколу ходить, для власної розваги.

Нагадаємо, що Іллі Ківі згадали його протест проти святкування 23 лютого. У 2015 році нардеп був затятим противником святкування в Україні радянського свята. При цьому в 2020 році він послав всіх і привітав українців з Днем захисника вітчизни.

Крім того, Ківа написав на своїй сторінці в Facebook пост, в якому закликав українців тверезіти і зазначив, що раніше він помилявся з приводу 23 лютого.

Раніше повідомлялося про те, що в Миколаєві депутату від "Опозиційного блоку" Павлу Зоткіну розбили яйце об голову через привітання з 23 лютого.