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Ківа вирішив роздати квіти в Раді, але став посміховиськом: весняне загострення

STYLERЖиття    03.03.2020 - 16:10
Ківа вирішив роздати квіти в Раді, але став посміховиськом: весняне загострення
Ілля Ківа (фото: РБК-Україна)

Народний депутат Ілля Ківа дарував жінкам квіти у Верховній Раді

Ілля Ківа знову вирішив виділитися, і на цей раз прийшов у Верховну Раду з оберемком квітів, які він дарував усім жінкам, включаючи журналістів. Таким чином, депутат Верховної Ради від "Опозиційної платформи - за життя" привітав жінок з початком весни.

Ківу супроводжували кілька помічників, які тримали букети тюльпанів в рожевих і блакитних обгортках. Незважаючи на те, що нардеп дарував квіти всім жінкам, прийняти букет від скандального депутата зважилися не всі. Це видно на відео, яке виклали в YouTube.

Ківа роздає в Раді квіти (відео: YouTube)

Користувачі мережі прокоментували це.

  • У шизоїдів явно весняне загострення...
  • Краще б бабусям хліба роздав;
  • А не шкода живі квіти зривати заради піару? Природу треба берегти;
  • На місці жінок, що отримували з його рук квіти, я б їх віддав назад, ритуальному агентству;
  • Складається відчуття що Ківа в Раду по приколу ходить, для власної розваги.

Нагадаємо, що Іллі Ківі згадали його протест проти святкування 23 лютого. У 2015 році нардеп був затятим противником святкування в Україні радянського свята. При цьому в 2020 році він послав всіх і привітав українців з Днем захисника вітчизни.

Крім того, Ківа написав на своїй сторінці в Facebook пост, в якому закликав українців тверезіти і зазначив, що раніше він помилявся з приводу 23 лютого.

Раніше повідомлялося про те, що в Миколаєві депутату від "Опозиційного блоку" Павлу Зоткіну розбили яйце об голову через привітання з 23 лютого.

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