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Илья Кива жестко "поздравил" украинцев: за каждым зайду

STYLERЖизнь    02.03.2020 - 09:05
Илья Кива жестко "поздравил" украинцев: за каждым зайду
Илья Кива обратился к украинцам (фото: РБК-Украина)

Народный депутат Илья Кива снова отличился неадекватными высказываниями

Илья Кива снова решил выделиться неоднозначными высказываниями. В Прощенное воскресенье перед Великим постом он решил обратиться к украинцам. Нардеп от "Опозиционной платформы - за жизнь" написал на своей Facebook-странице "поздравление".

"Никого не прощаю, всех помню и за каждым зайду. Всему свое время...", - написал Илья Кива.

Реакция украинцев не заставила себя долго ждать . Люди написали в комментариях Киве, что ему в начале нужно начать с себя.

  • За тобою теж прийдуть.
  • Илья, дело не в простить... а попросить других простить себя. Есть за что? Вот об этом и нужно думать...
  • Даа.. у кого рыльце в пушку наверное выпали на измену .
  • Кровна помста-священна! Так заповідали нам жити наші предки з гірських аулів.

Илья Кива жестко &quot;поздравил&quot; украинцев: за каждым зайдуИлья Кива жестко &quot;поздравил&quot; украинцев: за каждым зайдуСкриншот комментариев (Facebook)

Напомним, что ранее Кива дал советы украинцам, как оплатить коммуналку. Он рассказал журналистке, сколько собачьей валюты нужно собрать, чтобы оплатить коммуналку. Кроме того, народный депутат дал советы, как оплатить коммунальные услуги людям, у которых низкий доход.

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