Кива поедет в Москву, чтобы постоять возле Путина

Илья Кива решил ехать в Москву, чтобы 9 мая - в День победы - постоять возле Владимира Путина. Об этом сам скандальный нардеп, который недавно решил раздать цветы в Раде, но стал посмешищем, сказал в одном из интервью.

Кива сказал, что 75-я годовщина победы в "Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" - это та дата, которая вызывает у него огромное уважение.

"Наша фракция обязательно будет праздновать День победы и присутствовать в Москве на параде. Мы должны находить точки соприкосновения для урегулирования конфликта между странами и внутри нашей страны", - заявил нардеп от ОПЗЖ.

Также один из главных скандалистов в Раде заявил, что никому не позволит "переписывать историю".

"Сегодня нам пытаются навязать историю пособников фашизма, втереть и вдолбить нам в головы историю предателей. Нет! Украинская нация и украинский народ, украинские воины, которые служили в Советской армии, - внесли неоценимый вклад в победу над фашизмом. И для каждого здравомыслящего человека это память и это гордость. Мой дед - Герой Советского Союза, и независимо от позиции отдельны личностей, я и моя семья чтили, чтим и будем чтить праздник Великой Победы", - сказал он.

Напомним, что на парад к Путину также изъявили желание приехать президент Франции Эммануэль Макрон, а также лидеры Индии, Кубы, Венесуэлы, Белоруссии, Сербии и других признанных и непризнанных мировой общественностью стран.

Также Кремль пригласил на празднование 9 мая президента Турции Реджепа Эрдогана и главу Белого дома Дональда Трампа. Но они не ответили представителям Москвы.

Ранее мы писали о том, что скандальный Илья Кива жестко опозорился с 23 февраля.