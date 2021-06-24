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Кива оконфузился со своим "подозрением" из-за ушанки: что произошло на самом деле

Автор: Владимир Костырин

Народный депутат Илья Кива рассказал сегодня о якобы вручении ему подозрения за распространение символики тоталитарного режима, однако в Офисе генерального прокурора такую информацию опровергают. В ведомстве заявили, что одиозному политику о подозрении не сообщали, и повестки не вручали.

Об этом 24 июня рассказала пресс-секретарь Офиса генпрокурора Наталья Питель в комментарии "РБК-Украина".

Так, на самом деле правоохранители звали на допрос в качестве свидетелей других лиц, не Киву.

"Народному депутату Украины о подозрении не сообщалось, и повестки не вручались. Повестки о вызове в Офис генерального прокурора на допрос в качестве свидетелей в уголовном производстве по факту распространения коммунистической символики (ст. 436-1 УК Украины) вручены другим лицам", - рассказала Питель

Отметим, что перед этим в сети стали распространять видео, на котором депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и с недавнего времени кандидат наук рассказывал о вручении ему повестки - Кива заверил, что его призвали к ответу за демонстрацию шапки-ушанки с советской звездой полгода назад, которую он и сейчас с собой носит.

На ролике политик также показывает этот головной убор, и утверждает, что в спортзал к нему пришли сотрудники генпрокуратуры и ГБР, чтобы вручить ему и его тренеру по боксу повестки.

Видео: Илья Кива рассказал, якобы ему вручили подозрение из-за запрещенной символики

Напомним, что в конце декабря Илья Кива примерил шапку с советской символикой и разместил снимок в сети, сопроводив пост воспоминанием о дедушке, а также призвал арестовать себя.

Также сообщалось, что в мае Илья Кива закатил скандал на суде над Медведчуком, грубо высказавшись в адрес журналистов.

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ГПУподозрениеИлья Кивасимволика