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Кива осоромився зі своєю "підозрою" через вушанку: що сталося насправді

Автор: Володимир Костирін

Народний депутат Ілля Кива розповів сьогодні про нібито вручення йому підозри за поширення символіки тоталітарного режиму, проте в Офісі генерального прокурора таку інформацію спростовують. У відомстві заявили, що одіозному політику про підозру не повідомляли, і повістки не вручали.

Про це 24 червня розповіла прес-секретарка офісу генпрокурора Наталія Питель у коментарі "РБК-Україна".

Так, насправді правоохоронці кликали на допит в якості свідків інших осіб, не Киву.

"Народному депутатові України про підозру не повідомлялося та повістки не вручалися. Повістки про виклик до Офісу генерального прокурора на допит в якості свідків у кримінальному провадженні за фактом поширення комуністичної символіки (ст. 436-1 КК України) вручено іншим особам", - розповіла Питель

Зауважимо, що перед цим в мережі стали поширювати відео, на якому депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" і з недавнього часу кандидат наук розповідав про вручення йому повістки - Кива запевнив, що його призвали до відповіді за демонстрацію шапки-вушанки з радянською зіркою пів року тому, яку він і зараз з собою носить.

На ролику політик також показує цей головний убір, і стверджує, що в спортзал до нього прийшли співробітники генпрокуратури та ДБР, щоб вручити йому і його тренеру з боксу повістки.

Відео: Ілля Кива розповів, нібито йому вручили підозру через заборонену символіку

Нагадаємо, що наприкінці грудня Ілля Кива приміряв шапку з радянською символікою і розмістив знімок в мережі, супроводивши пост спогадом про дідуся, а також закликав заарештувати себе.

Також повідомлялося, що в травні Ілля Кива закотив скандал на суді над Медведчуком, грубо висловившись на адресу журналістів.

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ГПУподозрениеІлля Ківасимволика