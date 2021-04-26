Кива объяснил, для чего ему ученое звание: "научное сообщество стало сильнее"

"Чтобы в свое время управлять моей страной", - пояснил Кива журналистам, которые не все могли попасть на его защиту кандидатской диссертации.

Защита проходила за закрытыми дверями. Причина простая - карантин. При этом велась трансляция в соседнюю аудиторию. В комиссии было 13 ученых, среди которых были четыре доктора наук.

Коллеги Кивы рассказали, что он справился с защитой диссертации на "ура". Тем временем журналисты, которых не пускали в здание, вызвали полицию. В итоге их пропустили.

"Здесь происходит защита научной работы, а не телевизионное шоу для ЛГБТ сообщества", - заявил Кива.

Нардеп также отметил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее".

После защиты кандидатской диссертации Киве возмущенные журналисты сказали, что он игнорирует права журналистов и граждан. В ответ политик предложил пойти с ним в туалет, чтобы сделать то, о чем говорил оппонент.

Кива рассказал, зачем решил получить ученую степень (видео: YouTube)