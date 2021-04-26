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Кива пояснив, для чого йому наукове звання: "наукова спільнота стала сильніше"

Автор: Styler

Скандальний депутат від партії "Опозиційна платформа - за життя" Ілля Кива захистив дисертацію і став кандидатом наук з державного управління. Він розповів, навіщо йому знадобилось наукове звання.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Щоб свого часу керувати моєю країною", - пояснив Кива журналістам, які не всі могли потрапити на його захист кандидатської дисертації.

Захист проходив за закритими дверима. Причина проста - карантин. При цьому велася трансляція в сусідню аудиторію. У комісії було 13 вчених, серед яких були чотири доктори наук.

Колеги Киви розповіли, що він впорався із захистом дисертації на "ура". Тим часом журналісти, яких не пускали в будівлю, викликали поліцію. У підсумку їх пропустили.

"Тут відбувається захист наукової роботи, а не телевізійне шоу для ЛГБТ спільноти", - заявив Кива.

Нардеп також зазначив, що "сьогодні наукова спільнота стала сильніше".

Після захисту кандидатської дисертації Киві обурені журналісти сказали, що він ігнорує права журналістів і громадян. У відповідь політик запропонував піти з ним в туалет, щоб зробити те, про що говорив опонент.

Ківа розповів, навіщо вирішив отримати науковий ступінь (відео: YouTube)

Зазначимо, після того, як Кива отримав науковий ступінь кандидат медичних наук Олександр Ябчанка спалив свою дисертацію і закликав інших вчених вчинити аналогічним чином, тому що тепер йому "соромно називатися кандидатом наук".

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Новини України нардепІлля Ківа