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Ось як виглядає китоголов - гігантський хижак, здатний харчуватися крокодилами

Кітоголов здатний довгий час залишатися нерухомим (фото: Вікіпедія)
Автор: Марина Кравченко

Китоголов - один з найбільш загадкових та жахливих хижаків, що живе у глибоких болотах Східної Африки. Цей величезний птах, що майже досягає своїми розмірами людину, не тільки привертає увагу своєю величчю, але і своїм непередбачуваним характером.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає вражаючі подробиці про хижого птаха.

Хто такий китоголов

Китоголов - це великий птах з вражаючими розмірами. Він може бути дуже високим, майже як людина, 110-140 см, але деякі можуть бути ще більшими та досягати навіть 152 см. Має величезні крила, які виглядають майже немов плащ, одягнутий на птаха.

Основною відмітною рисою є його вражаючий дзьоб: широкий та масивний, саме ним китоголов може легко розірвати свою здобич на шматки, навіть ті, що значно більші за нього за розміром.

Китоголови, зазвичай, тримаються поодиноко або у парах, іноді у невеликих групах. Їх політ трохи схожий на політ чаплі: вони втягують шию та витягують ноги, але лишаються важкими та повільними, і також можуть планувати на майже нерухомих крилах.

Тривалість життя китоголова може досягати до 50 років, забезпечуючи йому довге й вражаюче існування у своєму природному середовищі.

Зовнішній вигляд китоголова під час полювання (фото: Вікіпедія)

Мисливські здібності птаха

Хоча китоголов може здаватися мирним членом болотного екосистеми, він насправді є впертим та ефективним мисливцем. За допомогою свого величезного дзьоба, довжина якого може досягати 30 сантиметрів, він полює зазвичай на рибу, змій і навіть дитинчат крокодилів.

Його мисливська стратегія вражає: стоячи нерухомо в болоті, він раптово кидається вперед, щоб здобути свою здобич.

Клювом-сачком китоголов зачерпує рибу та жаб разом із водою майже як пелікан (фото: Вікіпедія)

Соціальні здібності птаха

Однак, китоголов - не лише вдалий мисливець, а й істота зі складною соціальною структурою.

Зазвичай ці птахи ведуть одинокий спосіб життя, але гніздяться вони у парах, які залишаються вірними один одному і відкладають близько трьох яєць.

Конкуренція між братами та сестрами часто призводить до того, що лише одне пташеня з кожного гнізда виживає до дорослого віку. Зазвичай це той, що найсильніший і витривалий, що витісняє менших з боротьби за їжу, або просто їх убиває. Друге або третє пташеня стає лише запасним варіантом у разі, якщо перше не виживе.

Хоча китоголовів часто порівнюють з лелекою, насправді вони мають своє місце у природі, вони єдині у своєму роді та мають більш широку сімейну гілку, ніж можна було б подумати.

Про шлюбну поведінку цього птаха в природі поки що відомо небагато (фото: Вікіпедія)

 

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Під час написання матеріалу було використано джерела: ExpressСo і Вікіпедія.

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