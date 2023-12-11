З китицями, а не рись. В Чорнобилі показали тварину, яка мешкає на деревах (фото)

Що відомо про вивірку у Чорнобилі

Більшість видів вивірок має маленькі загострені вуха з китицями на кінці. Вони дійсно схожі на ті, що в рисі євразійської. Але, звісно, білці далеко до великого хижого кота.

Вивірка належить до роду гризунів, що полюбляють найрізноманітніші горіхи, насіння, гриби, фрукти. Але й не проти поласувати яйцями птахів, комахами та дрібними безхребетними.

Вивірки належать до групи немишовидих гризунів. Представники роду - лісові жителі, які живляться переважно насінням та плодами. Це денні тварини й проводять більшу частину свого часу на деревах, зрідка спускаючись на землю в пошуках їжі. Вони будують свої гнізда зазвичай у вигляді сферичної конструкції гілок і листя в порожнинах дерев або у розгілках.

Однією з характерних ознак вивірок є здатність запасати їжу на зиму, зокрема горіхи, закопуючи їх в землю, чи ховаючи в дуплах дерев. Часто вони не знаходять ці запаси, чим сприяють поширенню насіння рослин.

Вивірки живуть зазвичай 5-10 років, хоча в неволі цей вік може подвоїтися до майже 20 років.

Вивірка у Чорнобилі (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)