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Китайський спосіб варіння пельменів, який вас точно здивує

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Четвер 23 лютого 2023 16:01
Китайський спосіб варіння пельменів, який вас точно здивує Як варити пельмені китайським способом (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Китайці точно знаються на варінні пельменів, адже згідно з найпоширенішою версією, пельмені спочатку з'явилися саме в Китаї, де вони в той час називалися "цзяо цзи". Цю страву з м'яса і тіста давно полюбили в Україні, де їх традиційно готують, відварюючи у підсоленій кип'ячій воді з лаврушкою та спеціями.

Як готувати пельмені саме за китайським способом - дізнайтеся в матеріалі Styler нижче.

Секрет китайців - замочування

Китайський спосіб приготування пельменів має на увазі їх замочування перед варінням. Звісно ж це треба робити правильно, щоб не отримати розмазню.

Виявляється, китайці відправляють пельмені в холодну воду і тримають їх там протягом 3 хвилин перед тим, як відправити їх варитися.

Як працює замочування

Попереднє замочування дозволяє зварити пельмені цілими. Вони не луснуть і не розклеяться при поміщенні в гарячу воду.

До того ж, через різницю температури пельмені готуються нерівномірно. Тісто часто розварюється ще до того, як м'ясо встигає приготуватись.

Щоб цього уникнути, також рекомендується додавати додати склянку холодної води вже під час варіння, коли почне закипати вода.

Ця хитрість дозволяє уповільнити приготування тіста, завдяки чому фарш усередині не виявиться сирим.

Рецепт пельменів на заварному тісті:

  • 0,5 ч. л солі
  • 4 ст. л олії
  • 800 г борошна
  • 375 мл окропу

Вбийте в миску яйце, додайте сіль і олію. Збийте до однорідності.

Окремо просійте борошно в глибоку миску. Зробіть по центру заглиблення і влийте туди яєчну суміш. Вимісіть виделкою.

Влийте в масу крутий кип'яток. Замісіть спочатку ложкою, а потім руками. Вимісіть однорідне гладке тісто.

Залиште тісто відпочивати в харчовій плівці мінімум на 20 хвилин.

Приготуйте улюблений фарш і наліпіть пельмені за допомогою пельменниці чи вручну.

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