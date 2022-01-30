Китайский Новый год: когда Тигр официально вступит в свои права и как отпраздновать

Год Черного Водяного (Синего) Тигра наступит по китайскому календарю во вторник, 1 февраля. Продлится этот год до 22 января 2023 года.

Какие существуют традиции празднования Китайского Нового года и что нужно сделать для исполнения желания – читайте ниже.

Китайский Новый год наступит уже 1 февраля и с 31 января на родине этого календаря начинаются праздничные выходные дни. В Китае будут отдыхать до 6 февраля, но в целом праздничные мероприятия будут длиться не менее двух недель.

Отмечать праздник начнут уже 31 января – это Канун Нового Года, а закончится празднование 15 февраля Праздником Фонарей. В Китае будут встречать не 2022 года, а 4720.

Традиции Китайского Нового года

Накануне праздника в домах убирают и украшают специальными красными "куплетами" – это парные пожелания, которые вешаются на дверях.

Вечером вся семья собирается за праздничным столом, на котором стоят обязательно пельмени цзяоцзы и рыба. Детям дарят красные конверты Хунбао, внутри которых лежат открытки с пожеланиями и деньги.

Пропускать приход Нового года нельзя, поэтому в праздничную ночь в Китае никто не спит. Считается что нужно "оберегать год" и не упустить свое счастье.

После наступления Нового года начинают запускать фейерверки и петарды, а также проводят ритуалы подношения предкам.

На следующий день начинаются посещения родных, друзей и праздничные мероприятия. На работу в Китае вернутся только после 6 февраля.

Что дарят на Китайский Новый год

Дети получают специальные конверты, а вот у взрослых есть свои традиции. В этот день принято дарить парные подарки, которые символизируют единство и семейную гармонию. Но при этом нужно избегать цифру 4 – она символизируется в Китае со смертью.

В гости нужно ходить со своими мандаринами и дарить их хозяевам, а те в ответ дарят им свои мандарины – это символ финансового благополучия.

Как правильно загадать желание на Новый год

Сформулируйте свое желание заранее и не бойтесь загадывать то, о чем вы и ранее просили.

Запишите желание на бумаге и ровно в 23:03 по киевскому времени проговорите все, что вы хотите получить в новом году.

по киевскому времени проговорите все, что вы хотите получить в новом году. Будьте уверены в том, что вы получите то, что просите – это сулит успех.

Перед встречей Нового года приведите себя в порядок, зажгите свечи и наденьте одежду, которая обязательно понравится Тигру.

Записку с желанием можете оставить, чтобы через год проверить исполнение. А можете ее сжечь и развеять пепел по ветру со словами: "Мое желание исполняется!"

Что нельзя делать на Китайский Новый год

Нельзя в первые три дня года делать уборку, мыть полы или голову – можно смыть всю удачу.

Нельзя давать плакать или сильно расстраиваться детям – это принесет неудачу.

Нельзя просить деньги в долг или брать кредиты.