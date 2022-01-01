Китайский Новый год 2022: когда Тигр вступит в свои права и как нужно праздновать

Китайский Новый год наступит 1 февраля 2022 года и продлится до 22 января 2023 года. По традиции, праздничные гуляния в Китае будут длиться не менее двух недель, хотя официальные выходные будут только с 31 января по 6 февраля 2022 года.

Первый день праздника – 31 января, это Канун Нового года. Последний день – 15 февраля, Праздник Фонарей. История китайского Нового года насчитывает уже более 4 тысяч лет, и этот праздник считается самым важным в Китае. Семьи собираются и соблюдают многолетние традиции.

Даты Китайского Нового года высчитываются по лунному календарю – это второе новолуние после зимнего солнцестояния.

Стоит отметить, что в Китае будут встречать не 2022 год, а 4720 год.

Основные традиции Китайского Нового года

С 23 по 29 января нужно заняться тщательной уборкой дома, новогодним шоппингом и украшением дома. В Китае в эти дни на двери вешают специальные красные "куплеты" – парные пожелания, красные фонарики.

В Канун Нового года 31 января вся семья собирается за праздничным столом. Детям дарят красные конверты Хунбао – внутри лежат деньги и открытки с пожеланиями.

Ночью принято не спать очень долго, так как пропускать приход Нового года нельзя. Считается, что всю новогоднюю ночь нужно "Оберегать год", чтобы не упустить свое счастье.

Для новогоднего стола вся семья собирается на кухне и лепит специальные новогодние пельмени цзяоцзы, которые потом вместе готовят и вместе едят. Также на столе обязательно должна быть рыба.

Фото: Китайский Новый год наступит 1 февраля (pixabay.com)

После наступления Нового года запускаются фейерверки и петарды, а также проводят ритуалы подношения предкам.

В первые пять дней Нового года принято посещать друзей и родственников, в том числе и тех, кто живет в другом городе или пригороде, гулять на праздничных мероприятиях. А уже на 8 дней в Китае выходят на работу.

На 15 дней обязательно отмечают Праздник Фонарей. В этот день едят сладкие пирожки из клейкой муки, запускают фейерверки и зажигают фонарики.

В Китае верят, что хорошее празднование и отличное начало года сулит удачу на весь год. Пожелания, украшения и традиционные подарки на праздники имеют большое значение.

Фото: Китайский Новый год наступит 1 февраля (pixabay.com)

Мифы о Новом годе

Как гласит древняя китайская легенда, каждый год на Землю приходит мифическое чудовище Нянь. Он спускается в первый день Нового года и начинает вредить людям. Нянь боится красного цвета, огня и шума.

Поэтому в праздновании Нового года в Китае используют много шумных фейерверков, огней и красный цвет – фонари, конверты, украшения.

Что категорически нельзя делать на Китайский Новый год

В первые три дня Нового года нельзя делать уборку или мыть голову – можно смыть всю удачу.

Нельзя давать детям плакать – это приносит неудачу.

Нельзя просить деньги в долг и брать кредиты.