Китайський Новий Рік 2022: коли Тигр вступить в свої права і як потрібно святкувати

Китайський Новий рік настане 1 лютого 2022 року і триватиме до 22 січня 2023 року. За традицією, святкові гуляння в Китаї триватимуть не менше двох тижнів, хоча офіційні вихідні будуть тільки з 31 січня по 6 лютого 2022 року.

Перший день свята - 31 Січня, це переддень Нового року. Останній день - 15 лютого, Свято ліхтарів. Історія китайського Нового року налічує вже понад 4 тисячі років, і це свято вважається найважливішим в Китаї. Сім'ї збираються і дотримуються багаторічні традиції.

Дати Китайського Нового року вираховуються за місячним календарем – це другий молодик після зимового сонцестояння.

Варто відзначити, що в Китаї зустрічатимуть не 2022 рік, а 4720 рік.

Основні традиції Китайського Нового року

З 23 по 29 січня потрібно зайнятися ретельним прибиранням будинку, новорічним шопінгом і прикрасою будинку. У Китаї в ці дні на двері вішають спеціальні червоні "куплети" - парні побажання, червоні ліхтарики.

Напередодні Нового року 31 січня вся сім'я збирається за святковим столом. Дітям дарують червоні конверти Хунбао - всередині лежать гроші та листівки з побажаннями.

Вночі прийнято не спати дуже довго, оскільки пропускати прихід Нового року не можна. Вважається, що всю новорічну ніч потрібно "оберігати рік", щоб не упустити своє щастя.

Для новорічного столу вся сім'я збирається на кухні та ліпить спеціальні новорічні пельмені цзяоцзи, які потім разом готують і разом їдять. Також на столі обов'язково повинна бути риба.

Фото: Китайський Новий рік настане 1 лютого (pixabay.com)

Після настання Нового року запускаються феєрверки та петарди, а також проводять ритуали підношення предкам.

У перші п'ять днів Нового року заведено відвідувати друзів і родичів, в тому числі й тих, хто живе в іншому місті або передмісті, гуляти на святкових заходах. А вже на 8 днів у Китаї виходять на роботу.

На 15 днів обов'язково відзначають Свято ліхтарів. У цей день їдять солодкі пиріжки з клейкого борошна, запускають феєрверки та запалюють ліхтарики.

У Китаї вірять, що гарне святкування і відмінний початок року обіцяє удачу на весь рік. Побажання, прикраси та традиційні подарунки на свята мають велике значення.

Фото: Китайський Новий рік настане 1 лютого (pixabay.com)

Міфи про Новий Рік

Як свідчить стародавня китайська легенда, щороку на Землю приходить міфічне чудовисько нянь. Він спускається в перший день Нового року і починає шкодити людям. Нянь боїться червоного кольору, вогню і шуму.

Тому у святкуванні Нового року в Китаї використовують багато галасливих феєрверків, вогнів і червоний колір – ліхтарі, конверти, прикраси.

Що категорично не можна робити на китайський Новий Рік

У перші три дні Нового року не можна робити прибирання або мити голову – можна змити всю удачу.

Не можна давати дітям плакати - це приносить невдачу.

Не можна просити гроші в борг і брати кредити.