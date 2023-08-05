Китайський гороскоп на серпень: ці знаки змінять своє життя наприкінці літа 2023

Китайський (східний) гороскоп на серпень 2023 розповість про те, яким знакам пощастить зі змінами в різних сферах життя наприкінці літа.

Дракон

Роки: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Вас чекають щасливі зміни в особистому житті. Оновлення гардеробу, стилю, зачіски принесе ще більше успіху. Ви можете зустріти людину, яка швидко завоює ваше серце, хоча й не буде схожою на ваш ідеал.

Переконайтеся, що цього місяця ви ні про кого не говорите погано за спиною, інакше можете загальмувати свою удачу.

Найщасливіший день: 31 серпня.

Коза

Роки: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Цього місяця ви можете перейти на нову роботу. Декого чекають зміни в особистому житті - він закінчить стосунки з коханою людиною чи давнім другом.

Спробуйте включити здорову звичку у своє життя, щоб покращити моральний та фізичний стан. Це може бути прогулянка в парку щодня після роботи, заняття йогою або навіть склянка води з лимоном вранці.

Найщасливіший день: 30 серпня.

Півень

Роки: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Позитивні зміни у вашому житті залежатимуть від правильно прийнятих рішень. Ви маєте довіряти своїй інтуїції. Це може бути вибір університету чи другої половинки. Головне - не поспішати з рішенням.

Частіше нагадуйте собі про хороші речі у вашому житті, будьте позитивними і це притягне до вас удачу.

Найщасливіший день: 21 серпня.