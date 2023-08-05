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Китайский гороскоп на август: эти знаки изменят свою жизнь в конце лета 2023

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Суббота 05 августа 2023 06:28
Китайский гороскоп на август: эти знаки изменят свою жизнь в конце лета 2023 Кого ждут изменения согласно Китайскому гороскопу (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Китайский (восточный) гороскоп на август 2023 расскажет о том, каким знакам повезет с переменами в разных сферах жизни в конце лета.

Об этом пишет YourTango.

Дракон

Годы: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Вас ждут счастливые перемены в личной жизни. Обновление гардероба, стиля, прически принесет еще больше успеха. Вы можете встретить человека, который быстро завоюет ваше сердце, хотя и не будет похож ваш идеал.

Убедитесь, что в этом месяце вы ни о ком не говорите плохо за спиной, иначе можете затормозить свою удачу.

Счастливый день: 31 августа.

Коза

Годы: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

В этом месяце можно перейти на новую работу. Кое-кого ждут перемены в личной жизни - он закончит отношения с любимым человеком или давним другом.

Попытайтесь включить здоровую привычку в свою жизнь, чтобы улучшить моральное и физическое состояние. Это может быть прогулка в парке каждый день после работы, занятия йогой или даже стакан воды с лимоном по утрам.

Счастливый день: 30 августа.

Петух

Годы: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Положительные изменения в вашей жизни будут зависеть от принятых решений. Вы должны доверять своей интуиции. Это может быть выбор университета или второй половинки. Главное -, не спешить с решением.

Почаще напоминайте себе о хороших вещах в вашей жизни, будьте положительными и это привлечет к вам удачу.

Счастливый день: 21 августа.

Ранее мы писали также, каким знакам Восточного гороскопа повезет в августе 2023 года.

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