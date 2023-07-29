Китайский гороскоп на август 2023 для всех знаков. Кому повезет, а у кого будут проблемы

Китайский гороскоп расскажет, чего ждать всем знакам этой системы в августе 2023 года в разных сферах жизни: финансах, работе, личной жизни. Узнайте, кому повезет больше, а кого ждут неудачи.

Крыса

Годы: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Самый счастливый день: 23 августа

Ваша удача в этом месяце будет в значительной степени зависеть от вашего выбора. Правильные решения, принятые в июле, приведут к еще большим возможностям и богатству.

Однако остерегайтесь токсического воздействия окружающих. Поддержка лучшего друга или второй половинки поможет вам.

Бык

Годы: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Самый счастливый день: 24 и 25 августа

Ваша удача в этом месяце очень сильна. Однако некоторых из вас могут угнетать негативные мысли или недоброжелатели. Вам придется приложить некоторые усилия, чтобы побороть плохое влияние и добиться успеха.

Ваши усилия в сфере финансов будут удачными в этом месяце.

Тигр

Годы: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Самый счастливый день: 7 августа

Постарайтесь сосредоточиться, по крайней мере, на одном приоритетном деле в этом месяце. Это принесет огромный приток удачи, главное - не браться за все и сразу.

Обратите внимание на медиативные практики, которые расширят ваши творческие возможности. Помогут упражнения на визуализацию.

Кролик

Годы: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Самый счастливый день: 12 августа

Ваша удача в этом месяце будет очень сильной. Если вы владелец бизнеса, ответственный за многих сотрудников, многое будет зависеть от того, насколько здорова внутренняя среда на вашем рабочем месте.

Доверяйте своей интуиции, которая подскажет вам верный путь к достижению успеха.

Дракон

Годы: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Самый счастливый день: 31 августа

Вас ждет удача в личной жизни. Обновление гардероба, стиля, прически принесет еще больше успеха. Вы можете встретить человека, который не будет похож на все, что вы могли себе представить, но он завоюет ваше сердце.

Убедитесь, что в этом месяце вы ни о ком не говорите плохо за его спиной, иначе можете затормозить свою удачу.

Змея

Годы: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Самый счастливый день: 29 августа

Ваша удача в этом месяце напрямую связана с вашими финансовыми решениями и инвестициями в прошлом. Остерегайтесь махинаций от неискреннего человека. Это может быть коллега или кто-нибудь из вашей семьи, кто хочет получить от вас немного денег.

Общение с положительными людьми поможет вам избежать токсичности и принесет хорошее настроение в вашу жизнь. Отправьтесь в путешествие с любимым человеком, чтобы укрепить отношения.

Лошадь

Годы: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Самый счастливый день: 27 и 28 августа

Удачу принесет любое знание, которое поможет вам открыть глаза на важные истины и научит вас, как быть лучшим в чем-то. Займитесь развитием и самообразованием, овладейте новыми навыками.

В этом месяце вы получите много положительной энергии во время общения со своими близкими.

Коза

Годы: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Самый счастливый день: 30 августа

В этом месяце можно перейти на новую работу. Некоторые закончат отношения - с любимым человеком или давним другом.

Попытайтесь включить здоровую привычку в свою жизнь, чтобы улучшить моральное и физическое состояние. Это может быть прогулка в парке каждый день после работы, занятия йогой или даже стакан воды с лимоном утром.

Обезьяна

Годы: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Самый счастливый день: 1 августа

У многих из вас усилится интуиция, так что стоит доверять внутреннему компасу, чтобы все сложилось лучше в августе 2023.

Однако в этом месяце не делайте ничего опасного, потому что ваши риски могут не окупиться. Вам могут мешать токсичные люди, поэтому будьте осторожны в общении со своим окружением.

Петух

Годы: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Самый счастливый день: 21 августа

Счастье будет зависеть от правильно принятых решений. Вы должны доверять своей интуиции. Это может быть выбор университета или второй половинки. Главное - не спешить с решением.

Почаще напоминайте себе о хороших вещах в вашей жизни, будьте положительными и это привлечет к вам удачу.

Собака

Годы: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Самый счастливый день: 22 и 23 августа

Вы можете нуждаться в эмоциональной или финансовой поддержке со стороны близких. Если вы ее получите, в вашей жизни все сложится как можно лучше.

Не торопитесь и будьте осторожны с финансами. В это время вам будет выгодно экономить деньги и быть внимательнее к своим расходам.

Свинья

Годы: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Самый счастливый день: 25 августа

Будьте осторожны, потому что вам могут разбить сердце в этом месяце. Доверяйте своей интуиции и старайтесь не скрывать ничего от своего партнера.

Если вы занимаетесь творчеством, в этом месяце у вас будет много вдохновения. Избегайте чрезмерного употребления алкоголя или других запрещенных веществ, если будет тяжело. Вы сильнее, чем вы думаете.