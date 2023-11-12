Китайский гороскоп на 2024 год: узнайте, кто станет самым счастливым

Китайский гороскоп на 2024 год сулит огромное счастье, но не всем. Повезет лишь трем знакам. Известно, что отличие от западного гороскопа, который основан на солнечных месяцах, китайский гороскоп оперирует лунными циклами. Он состоит из 12 знаков, каждый из которых представляет собой год, и каждый год связан с определенным животным знаком: крыса, бык, тигр, кролик, дракон, змея, лошадь, коза (или овца), обезьяна, петух, собака и свинья.

Кому повезет в 2024 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Knowinsiders .

Коза (год рождения: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 или 2015)

Новый год подарит вам массу радости. Вы расцветете и начнете срывать с неба звезды. В 2024-м у вас появится шанс улучшить свою жизнь и обрести благополучие.

Благодаря тому, что вы обладаете ярким и сильным характером, у вас получится превратить все сложности в интересные возможности. Верьте в свои силы и не бойтесь невезения. В новом году вы точно с ним не столкнетесь.

Собака (год рождения: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Вас ждет уверенный карьерный рост. Вы сможете увеличить свои доходы и насладиться безбедной жизнью. Однако у вас будет куда больше шансов на успех, если вы начнете закладывать фундамент своего счастья уже сейчас.

В 2024 году вам не стоит бояться перемен. Пробуйте что-то новое и не отказывайтесь от приключений. И даже если вы устали от множества событий, не стоит от них прятаться.

Свинья (год рождения: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

В 2024 году вы поймете, что судьба к вам благосклонна. Вы точно не останетесь в беде и найдете выход из ситуации. Не переживайте, ждать помощи не придется. Даже если что-то и случится, вы со всем справитесь благодаря поддержке близких.

Однако не стоит переживать. На самом деле проблем в новом году будет очень мало. Вам повезет в бизнесе, удача будет сопровождать вас на каждом шагу. Ждите чудес, их, в отличие от проблем, будет очень много!