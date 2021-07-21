Китай страдает от сильного наводнения: люди застряли в вагоне метро по шею в воде

В Китае произошло сильное наводнение из-за мощных ливней. Дороги, вокзалы и станции метро оказались затопленными. Местные власти эвакуировали тысячи человек.
Об этом сообщает BBC.
При этом в городе Чжэнчжоу затопило метро. Вода резко хлынула туда и люди оказались в ловушке. В некоторых вагонах вода поднялась по шею пассажирам. Сообщается, что, по крайней мере, один человек умер и еще двое пропали без вести.
В сети появились жуткие кадры наводнения, которые похожи на сцены из фильмов-катастроф.
Наводнение в Китае (видео: YouTube)
От наводнения пострадало более десятка городов. Целые улицы затоплены, а машины и мусор плывут в быстро движущихся паводковых водах.
Наводнение в Китае (видео: YouTube)
Также есть опасения, что в провинции Хэнань может обрушиться плотина после того, как она была повреждена недавними штормами.
Наводнение в Китае (фото: twitter.com/asitkbiswas)
Официальные лица заявили, что в плотине в городе Лоян образовалась брешь длиной 20 метров. В этот район были отправлены солдаты. Военные заявили, что ситуация критическая и плотина может рухнуть в любой момент.
Наводнение в Китае (видео: YouTube)
Пока неизвестно, сколько людей все еще остаются в ловушке, но, как сообщается, сотни людей удалось спасти.
Наводнение в Китае (видео: YouTube)
За последние три дня в Чжэнчжоу выпала годовая норма осадков. По прогнозам, ливни продолжатся в регионе как минимум в течение суток.
Напомним, запад Германии охватило масштабное наводнение, которое привело к большим разрушениям и жертвам.
Мы также писали о том, что в сети появилось жуткое видео наводнения из Закарпатья.