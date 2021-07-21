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Китай потерпає від сильної повені: люди застрягли в вагоні метро по шию у воді

Автор: Роман Мирончук

У Китаї сталась сильна повінь через потужні зливи. Дороги, вокзали і станції метро виявилися затопленими. Місцева влада евакуювала тисячі людей.

Про це повідомляє BBC.

При цьому в місті Чженчжоу затопило метро. Вода різко хлинула туди і люди опинилися в пастці. У деяких вагонах вода піднялася по шию пасажирам. Повідомляється, що, по крайній мері, одна людина померла і ще двоє пропали безвісти.

У мережі з'явилися моторошні кадри повені, які схожі на сцени з фільмів-катастроф.

Повінь в Китаї (відео: YouTube)

Від повені постраждало більше десятка міст. Цілі вулиці затоплені, а машини і сміття пливуть в швидко рухомих паводкових водах.

Повінь в Китаї (відео: YouTube)

Також є побоювання, що в провінції Хенань може обрушитися гребля після того, як вона була пошкоджена недавніми штормами.

Повінь в Китаї (фото: twitter.com/asitkbiswas)

Офіційні особи заявили, що в греблі в місті Лоян утворився пролом довжиною 20 метрів. У цей район були відправлені солдати. Військові заявили, що ситуація критична і гребля може впасти в будь-який момент.

Повінь в Китаї (відео: YouTube)

Поки невідомо, скільки людей все ще залишаються в пастці, але, як повідомляється, сотні людей вдалося врятувати.

Повінь в Китаї (відео: YouTube)

За останні три дні в Чженчжоу випала річна норма опадів. За прогнозами, зливи триватимуть в регіоні як мінімум протягом доби.

Нагадаємо, захід Німеччини охопила масштабна повінь, яка призвела до великих руйнувань і жертв.

Ми також писали про те, що в мережі з'явилося моторошне відео повені із Закарпаття.

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Китайповінь