Starlink вводить нові обмеження користувачів мережі: що відомо

Starlink відтепер знижуватиме швидкість трафіка і впровадить пріоритетний доступ до мережі Інтернет. Проте це стосується не всіх користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge .

Компанія SpaceX, що належить Ілону Маску, з грудня 2022 року почне уповільнювати швидкість передачі даних для тих користувачів, які завантажуватимуть понад 1 ТБ на місяць. При цьому всі користувачі з початку місяця отримають пріоритетний доступ, тобто сервіс відстежуватиме, скільки даних людина споживає з 7:00 до 23:00. Якщо перевищено ліміт інформації на 1 ТБ, обліковий запис клієнта буде переведено на пакет "Базовий доступ" зі зниженим пріоритетом завантаження. Інакше кажучи, швидкість передачі даних планують зменшувати.

Дані, оприлюднені Starlink, свідчать, що серед клієнтів таких користувачів усього 10%. Щодо користувачів портативних антен Starlink, вони взагалі не зможуть отримати пріоритетний доступ. Чи будуть обмеження для українських військових – наразі невідомо.

У SpaceX пояснили причину запровадження таких нововведень. Фахівці компанії вважають, що інтернет – це обмежений ресурс, і зараз їм потрібно балансувати між управлінням мережею та задоволенням попиту.