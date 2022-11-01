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Ракета SpaceX стартувала із секретним супутником для космічного командування США

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Вашингтон, Вівторок 01 листопада 2022 16:19
Ракета SpaceX стартувала із секретним супутником для космічного командування США Фото: (twitter.com/SpaceX)
Автор: Константин Широкун

Ракета-носій SpaceX Falcon Heavy сьогодні, 1 листопада, доставила кілька секретних вантажів на геостаціонарну орбіту для космічних сил США в рамках місії під назвою USSF-44.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Space.com.

Місія USSF-44 – це четвертий запуск ракети Falcon Heavy загалом та перший з червня 2019 року. Через засекречений характер місії USSF-44 вага вантажу, що вивозиться на навколоземну орбіту, не повідомляється.

Основне корисне навантаження сьогоднішнього запуску – супутник, відомий як USSF-44. Також відомо, що ракета-носій відправила до космосу супутник Tetra-1. Він був збудований дочірньою компанією Boeing, Millennium Space Systems.

Раніше ми писали, що американська компанія SpaceX запустила чергову групу супутників Starlink у космос. У рамках нового запуску вдалося вивести на орбіту 53 апарати.

Нагадаємо, раніше в Росії заявили, що вважають законною метою американські комерційні супутники, задіяні на території України.

У відповідь у президента США Джо Байдена заявили, що Америка відповість у випадку, якщо РФ знищить хоча б один американський комерційний супутник.

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