Китай настигла очередная беда: первые подробности

На границе Китая и Киргизии 15 февраля произошло землетрясение, которое привело к новым бедам. Трясло и один из крупных городов Киргизии Алма-Аты. О последствиях землетрясения пока нет официальных заявлений.

Землетрясение, которое прошло на границе двух восточных государств, прошло с магнитудой 5,6 баллов. Подземные толчки интенсивностью 2 балла ощутили и жители Алма-Аты, пишут местные издания, ссылаясь на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию комитета науки Министерства образования и науки Казахстана.

Ученые зафиксировали землетрясение в 242 километрах на юго-восток от Алма-Аты на границе Киргизии и Китая. Очаг залегал на глубине 5 километров.

О последствиях землетрясения пока нет официальных заявлений.

Напомним, что недавно в Украине был зафиксирован случай землетрясения. Жители Одесской области почувствовали подземные толчки в ночь на 31 января. Около 3:26 31 января в Уезде Вранча (Румыния) произошло землетрясение амплитудой пять баллов. Очаг находился на глубине 120 метров, а толчки почувствовали в радиусе 250 километров - кроме Румынии, катаклизм произошел в Болгарии, Молдове и Украине. Украинские эксперты говорят, что толчки почувствовали в основном жители Белгород-Днестровского района Одесской области.