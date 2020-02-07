В Польше произошло землетрясение на шахте, есть жертвы

Фото: шахта Rudna в Польше (facebook com ZZPD Rudna)

В результате инцидента 1 шахтер погиб

В Польше сегодня, 7 февраля, произошло землетрясение на шахте Rudna в Полковице, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как сообщается, эпицентр землетрясения залегал на глубине около 1100 метров. В момент подземных толчков под землей находились шахтеры. Большинство работников явились на контрольно-пропускные пункты.

Отмечается, что в результате землетрясения погиб 35-летний шахтер, еще четверо получили различные травмы. Погибший сотрудник шахты был жителем Люблина. У одного из пострадавших перелом ноги и травма головы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Швеции произошел пожар на шахте компании Boliden AB. Возгорание произошло из-за неисправности горной техники. Вследствие задымления и пожара более 100 работников шахты оказались заблокированными под землей на глубине 852 метров.

Также РБК-Украина писало, что в результате пожара на шахте в Швеции пострадали по меньшей мере 2 человека. Двое шахтеров получили легкие ранения. Расследование обстоятельств и причин пожара на шахте, принадлежащей компании Boliden AB, продолжается.

Кроме того, в Кривом Роге двое мужчин погибли при попытке спуститься в заброшенную шахту. Инцидент произошел в Саксаганском районе города. Мужчины по неизвестным причинам сорвались в заброшенный вентиляционный ствол шахты во время съемки спуска на видео.