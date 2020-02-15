Китай наздогнала чергова біда: перші подробиці

На кордоні Китаю і Киргизії 15 лютого стався землетрус, який призвів до нових бід. Трясло й одне з великих міст Киргизії Алма-Ати. Про наслідки землетрусу поки немає офіційних заяв.

Землетрус, який пройшов на кордоні двох східних держав, пройшов з магнітудою 5,6 бала. Підземні поштовхи інтенсивністю 2 бали відчули й жителі Алма-Ати, пишуть місцеві видання, посилаючись на сейсмологічну дослідно-методичну експедицію комітету науки Міністерства освіти й науки Казахстану.

Вчені зафіксували землетрус у 242 кілометри на південний схід від Алма-Ати на кордоні Киргизії та Китаю. Епіцентр залягав на глибині 5 кілометрів.

Про наслідки землетрусу поки немає офіційних заяв.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні був зафіксований випадок землетрусу. Жителі Одеської області відчули підземні поштовхи в ніч на 31 січня. Близько 3:26 31 січня в Повіті Вранча (Румунія) стався землетрус амплітудою п'ять балів. Епіцентр знаходився на глибині 120 метрів, а поштовхи відчули в радіусі 250 кілометрів - крім Румунії, катаклізм стався у Болгарії, Молдові та Україні. Українські експерти кажуть, що поштовхи відчули в основному жителі Білгород-Дністровського району Одеської області.