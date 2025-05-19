Китай будує гігантський суперкомп'ютер у космосі: як це змінить світ

Що змінює запуск китайського суперкомп'ютера в космосі

Космос стає дедалі більш значущою ареною конкуренції між Китаєм і Сполученими Штатами. Розміщення обчислювальної мережі в космосі - це якісний стрибок порівняно зі звичним використанням супутників виключно для спостереження та зв'язку.

Досі такі апарати залежали від наземної інфраструктури для оброблення даних, але нове китайське угруповання може працювати автономно, що робить його незалежним від зв'язку із Землею.

Це усуває потребу в дорогому охолодженні, характерному для наземних дата-центрів, і знижує вразливість при можливих конфліктах, забезпечуючи військові переваги. При цьому можливості штучного інтелекту нової мережі підкреслюють загострення перегонів у сфері ШІ між Китаєм і США.

Як відбувся запуск і які цілі ставить Китай

CASC повідомила, що 12 супутників було виведено на орбіту з космодрому Цзюцюань на півночі Китаю 14 травня за допомогою ракети Long March 2D.

"Космічне обчислювальне супутникове угруповання успішно виведено на задану орбіту. Запуск пройшов повністю успішно", - йдеться в офіційній заяві.

Згідно з китайською газетою ST Daily, офіційним виданням Міністерства науки і технологій КНР, планується створити мережу з 2 800 супутників, які будуть з'єднані між собою лазерним зв'язком і працюватимуть як єдиний обчислювальний комплекс.

Для порівняння: супутникова мережа Starlink від SpaceX Ілона Маска, яка на сьогодні є найбільшою у світі, станом на кінець лютого мала понад 6 750 супутників на орбіті, і компанія продовжує активно розвивати проект. У перспективі кількість апаратів може перевищити 30 000.

На тлі цього дедалі більше уваги привертає суперництво США і Китаю в космосі: нещодавно американський військовий супутник був помічений поруч із китайськими, а проекти КНР у Латинській Америці викликають занепокоєння у США, попереджає один із високопоставлених американських генералів.

Що кажуть експерти і влада Китаю

Створення першого супутникового угруповання дасть змогу побудувати обчислювальну мережу майбутнього, задовольнити зростаючий попит на обробку даних у реальному часі прямо в космосі.

"Це також допоможе Китаю посісти лідируючу позицію в розвитку глобальної інфраструктури космічних обчислень, здобути стратегічну перевагу в індустріях майбутнього і подолати кордони між земним і космічним ШІ", - повідомляє Міністерство науки і технологій КНР.

"Орбітальні дата-центри можуть використовувати сонячну енергію і відводити тепло у відкритий космос, що знижує енерговитрати і вуглецевий слід. Сьогоднішній запуск із Китаю став першим великим випробуванням концепції мережевого космічного суперкомп'ютера", - заявив Джонатан Макдауелл, астроном Гарвардського університету.

Очікується, що Китай посилить дослідження, прагнучи обігнати США в галузі космічних технологій, високошвидкісних обчислень і штучного інтелекту.