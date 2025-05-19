Китай строит гигантский суперкомпьютер в космосе: как это изменит мир

Что меняет запуск китайского суперкомпьютера в космосе

Космос становится все более значимой ареной конкуренции между Китаем и Соединенными Штатами. Размещение вычислительной сети в космосе - это качественный скачок по сравнению с привычным использованием спутников исключительно для наблюдения и связи.

До сих пор такие аппараты зависели от наземной инфраструктуры для обработки данных, но новая китайская группировка может работать автономно, что делает ее независимой от связи с Землей.

Это устраняет потребность в дорогостоящем охлаждении, характерном для наземных дата-центров, и снижает уязвимость при возможных конфликтах, обеспечивая военные преимущества. При этом возможности искусственного интеллекта новой сети подчеркивают обострение гонки в сфере ИИ между Китаем и США.

Как прошел запуск и какие цели ставит Китай

CASC сообщила, что 12 спутников были выведены на орбиту с космодрома Цзюцюань на севере Китая 14 мая с помощью ракеты Long March 2D.

"Космическая вычислительная спутниковая группировка успешно выведена на заданную орбиту. Запуск прошел полностью успешно", - говорится в официальном заявлении.

Согласно китайской газете ST Daily, официальному изданию Министерства науки и технологий КНР, планируется создать сеть из 2 800 спутников, которые будут соединены между собой лазерной связью и работать как единый вычислительный комплекс.

Для сравнения: у спутниковой сети Starlink от SpaceX Илона Маска, которая на сегодня является крупнейшей в мире, по состоянию на конец февраля было более 6 750 спутников на орбите, и компания продолжает активно развивать проект. В перспективе количество аппаратов может превысить 30 000.

На фоне этого все больше внимания привлекает соперничество США и Китая в космосе: недавно американский военный спутник был замечен рядом с китайскими, а проекты КНР в Латинской Америке вызывают обеспокоенность у США, предупреждает один из высокопоставленных американских генералов.

Что говорят эксперты и власти Китая

Создание первой спутниковой группировки позволит построить вычислительную сеть будущего, удовлетворить растущий спрос на обработку данных в реальном времени прямо в космосе.

“Это также поможет Китаю занять лидирующую позицию в развитии глобальной инфраструктуры космических вычислений, получить стратегическое преимущество в индустриях будущего и преодолеть границы между земным и космическим ИИ", - сообщает Министерство науки и технологий КНР.

"Орбитальные дата-центры могут использовать солнечную энергию и отводить тепло в открытый космос, что снижает энергозатраты и углеродный след. Сегодняшний запуск из Китая стал первым крупным испытанием концепции сетевого космического суперкомпьютера", - заявил Джонатан Макдауэлл, астроном Гарвардского университета.

Ожидается, что Китай усилит исследования, стремясь обогнать США в области космических технологий, высокоскоростных вычислений и искусственного интеллекта.