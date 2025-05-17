Глава МЗС Польщі назвав країну, яка може "поставити Путіна на місце"
Китай міг би допомогти покласти край війні РФ проти України та поставити російського диктатора Володимира Путіна на місце.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel.
"Країна, яка могла б покласти край війні та поставити Путіна на місце, - це Китай", - сказав глава МЗС Польщі.
За думку Сікорського, Росія є "економічним васалом Китаю".
"Якби Китай пригрозив торгівельним ембарго, Росія була б змушена його виконати", - заявив польський міністр.
Сікорський зазначив, що Путін затягує час та серйозно налаштований на підкорення всієї України. За словами глави МЗС Польщі, російський диктатор досі переконаний, що може перемогти в Україні.
Ставлення Китаю до війни
Нагадаємо, що Китай заявляє про свою нібито нейтральну позицію щодо війни РФ проти України. Проте Пекін продовжує посилювати економічну співпрацю з РФ. Також китайські компанії продовжують продавати Москві товари подвійного значення.
У квітні президент України Володимир Зеленський заявив, що з'явилася інформація, яка підтверджує, що Китай постачає озброєння Росії.
Також, за словами Зеленського, Україні відомо про понад 150 китайців, які беруть участь у війні на боці РФ. Раніше у полон українських воїнів потрапили двоє окупантів, які виявилися громадянами Китаю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.