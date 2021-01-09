В Китае раскопали редкого динозавра возрастом 70 миллионов лет

Редкие окаменелости динозавра с кладкой яиц обнаружены учеными в восточной китайской провинции Цзянси. Возраст находки, по предварительным данным, составляет около 70 миллионов лет.

Об этом сообщает издание "Синьхуа" со ссылкой на публикацию результатов исследования в научном журнале Science Bulletin.

Исследователи передают, что в результате археологических работ была найдена взрослая особь динозавра семейства тероподов. Находка включает в себя скелет динозавра, кладка яиц с эмбрионами и гнездо. Двухметровый динозавр, указывает агентство, лежит на кладке яиц так же, как современные птицы.

Динозавры семейства тероподы (фото: wikipedia.org)

Как отметил научный сотрудник Юньнаньського университета Би Шуньдун, слова которого приводит агентство, находка позволяет лучше понять процесс вылупление динозавров из семейства тероподов из яиц. Исследования показали, что эмбрионы в кладке находятся на разной стадии развития, что свидетельствует об асинхронном вылуплении.

Напомним, что ранее ученые воссоздали образ древних хищников - горгонспидов, обитавших на Земле около 250 миллионов лет назад. Исследователи показали, что у животных были огромные клыки, они напоминали огромные ножи для разделывания мяса. Эти животные исчезли в результате крупнейшего в мире массового вымирания в конце пермского периода.

Также мы рассказывали, что ученые показали, как выглядело древнее животное, жившее 150 млн лет назад. Это рептилия, немного напоминающая акулу. Она признана отдельным видом ихтиозавров.