У Китаї розкопали рідкісного динозавра віком 70 мільйонів років

Рідкісні скам'янілості динозавра з кладкою яєць виявлені вченими в східній китайській провінції Цзянси. Вік знахідки, за попередніми даними, становить близько 70 мільйонів років.

Про це повідомляє видання "Сіньхуа" з посиланням на публікацію результатів дослідження в науковому журналі Science Bulletin.

Дослідники повідомляють, що в результаті археологічних робіт було знайдено дорослу особину динозавра сімейства тероподів. Знахідка містить скелет динозавра, кладку яєць з ембріонами й гніздо. Двометровий динозавр, вказує агентство, лежить на кладці яєць так само як сучасні птахи.

Динозаври сімейства тероподи (фото: wikipedia.org)

Як зазначив науковий співробітник Юньнаньського університету Бі Шуньдун, слова якого наводить агентство, знахідка дозволяє краще зрозуміти процес вилуплення динозаврів з сімейства тероподів з яєць. Дослідження показали, що ембріони в кладці знаходяться на різній стадії розвитку, що свідчить про асинхронне вилуплення.

Нагадаємо, що раніше вчені відтворили образ стародавніх хижаків - горгонспидів, що мешкали на Землі близько 250 мільйонів років тому. Дослідники показали, що у тварин були величезні ікла, вони нагадували величезні ножі для оброблення м'яса. Ці тварини зникли в результаті найбільшого у світі масового вимирання в кінці пермського періоду.

Також ми розповідали, що вчені показали, як виглядала давня тварина, яка жила 150 млн років тому. Це рептилія, яка трохи нагадує акулу. Вона визнана окремим видом іхтіозаврів.