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Кіт Степан одружився: милі фото пухнастих молодят

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Вівторок 25 квітня 2023 21:08
Кіт Степан одружився: милі фото пухнастих молодят Колаж РБК-Україна: знаменитий кіт Степан з Харкова одружився
Автор: Володимир Костирін

Кіт Степан із Харкова, один із найвідоміших пухнастиків у світі, тепер розпрощався із холостяцьким життям. Так, стосунки зі своєю обраницею кішкою Стефанією, до якої хвостатий блогер залицявся понад пів року, тепер перейшли на новий рівень - тварини уклали шлюб.

Про весілля свого знаменитого вихованця розповіла його хазяйка Анна в Instagram-акаунті кота Степана.

Також вона поділилася з шанувальниками звірка-блогера фото і відео новоствореної котячої родини.

Як видно на кадрах, навіть на весільній сесії Степан зберіг свій "фірмовий", аристократичний, трохи гордовитий, і водночас дуже кумедний погляд з легким прищуром.

Для церемонії кіт приміряв елегантну чорну краватку, а хвостату наречену прикрашав ніжно світлий бант.

Кіт Степан одружився: милі фото пухнастих молодятКіт Степан одружився: милі фото пухнастих молодятКіт Степан одружився: милі фото пухнастих молодят

Кіт Степан та кішка Стефанія стали чоловіком та дружиною (фото: instagram.com/loveyoustepan)

Судячи з представленого сертифікату, який підтверджує укладений шлюб між тваринами, урочистий захід відбувся сьогодні, 25 квітня.

Оскільки Анна прихистила кішку Стефанію під час подорожі (українка через російське вторгнення виїжджала до Європи та деякий час жила в Монако), у тварини в документі вказано французьке "громадянство".

Кіт Степан одружився: милі фото пухнастих молодят

Сертифікат з "котячого РАГСу" (фото: instagram.com/loveyoustepan)

Вже пенсіонер, 13-річний Степан через кілька місяців залицянь до своєї пасії, очевидно, зрозумів, що тягнути далі вже нікуди, і "зробив своїй коханій Стефанії пропозицію лапки та серця".

Кіт Степан одружився: милі фото пухнастих молодятКіт Степан одружився: милі фото пухнастих молодят

Кіт Степан і кішка Стефанія (фото: instagram.com/loveyoustepan)

"Не стримуйте своїх емоцій, освідчуйтесь, кохайте один одного, життя одне! Стефанія, кохаю тебе!" - озвучила харків'янка мотивуючі побажання закоханого Степана.

Відео: ось так виглядають мурзаті молодята Степан і Стефанія

Кіт Степан одружився: милі фото пухнастих молодятКіт Степан одружився: милі фото пухнастих молодятКіт Степан одружився: милі фото пухнастих молодятКіт Степан одружився: милі фото пухнастих молодятКіт Степан одружився: милі фото пухнастих молодят

Харків'янин Степан та Стефанія з Монако (фото: instagram.com/loveyoustepan)

Відео: коти люблять відпочивати разом

Кіт Степан одружився: милі фото пухнастих молодятКіт Степан одружився: милі фото пухнастих молодятКіт Степан одружився: милі фото пухнастих молодят

Кіт Степан із Харкова (фото: instagram.com/loveyoustepan)

Раніше повідомлялося, що кіт Степан став обличчям обкладинки журналу Times Monaco.

А також перед цим ми розповідали, як насправді живе найзнаменитіший український кіт.

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