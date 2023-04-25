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Кот Степан женился: милые фото пушистых молодоженов

Новина українською →
Вторник 25 апреля 2023 21:08
Кот Степан женился: милые фото пушистых молодоженов Коллаж РБК-Украина: знаменитый кот Степан из Харькова женился
Автор: Владимир Костырин

Кот Степан из Харькова, один из самых известных пушистиков в мире, теперь распрощался с холостяцкой жизнью. Так, отношения со своей избранницей кошкой Стефанией, за которой хвостатый блогер ухаживал более полугода, теперь перешли на новый уровень - животные заключили брак.

О свадьбе своего знаменитого питомца рассказала его хозяйка Анна в Instagram-аккаунте кота Степана.

Также она поделилась с поклонниками зверька-блогера фото и видео новосозданной котячей семьи.

Как видно на кадрах, даже на свадебной сессии Степан сохранил свой "фирменный", аристократический, чуть-чуть надменный, и одновременно очень забавный взгляд с легким прищуром.

Для церемонии кот примерил элегантный черный галстук, а хвостатую невесту украсил нежно светлый бант.

Кот Степан женился: милые фото пушистых молодоженовКот Степан женился: милые фото пушистых молодоженовКот Степан женился: милые фото пушистых молодоженов

Кот Степан и кошка Стефания стали мужем и женой (фото: instagram.com/loveyoustepan)

Судя по представленному сертификату, подтверждающему заключенный брак между животными, торжественное мероприятие состоялось сегодня, 25 апреля.

Так как Анна приютила кошку Стефанию во время путешествия (украинка из-за российского вторжения выезжала в Европу и некоторое время жила в Монако), у животного в документе указано французское "гражданство".

Кот Степан женился: милые фото пушистых молодоженов

Сертификат из "котячего ЗАГСа" (фото: instagram.com/loveyoustepan)

Уже пенсионер, 13-летний Степан спустя несколько месяцев ухаживания за своей пассией, очевидно, понял, что тянуть дальше уже некуда, и "сделал своей любимой Стефании предложение лапки и сердца".

Кот Степан женился: милые фото пушистых молодоженовКот Степан женился: милые фото пушистых молодоженов

Кот Степан и кошка Стефания (фото: instagram.com/loveyoustepan)

"Не сдерживайте своих эмоций, делайте признания, любите друг друга, жизнь одна! Стефания, люблю тебя!" - озвучила харьковчанка мотивирующие пожелания влюбленного Степана.

Видео: вот так выглядят мурзатые молодожены Степан и Стефания

Кот Степан женился: милые фото пушистых молодоженовКот Степан женился: милые фото пушистых молодоженовКот Степан женился: милые фото пушистых молодоженовКот Степан женился: милые фото пушистых молодоженовКот Степан женился: милые фото пушистых молодоженов

Харьковчанин Степан и Стефания из Монако (фото: instagram.com/loveyoustepan)

Видео: коты любят отдыхать вместе

Кот Степан женился: милые фото пушистых молодоженовКот Степан женился: милые фото пушистых молодоженовКот Степан женился: милые фото пушистых молодоженов

Кот Степан из Харькова (фото: instagram.com/loveyoustepan)

Ранее сообщалось, что кот Степан стал лицом обложки журнала Times Monaco.

А также перед этим мы рассказывали, как на самом деле живет самый знаменитый украинский кот.

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