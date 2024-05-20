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"Пригоди Джекі Чана", "Вуншпунш" та інші: 5 мультиків з минулого, які зацікавлять навіть дорослих

Понеділок 20 травня 2024 16:04
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"Пригоди Джекі Чана", "Вуншпунш" та інші: 5 мультиків з минулого, які зацікавлять навіть дорослих Популярні мультики, які варто передивитися (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

На початку "нульових" діти дивилися мультики не на YouTube, тоді були популярними розважальні телеканали. І багато хто пам'ятає цікаві історії, як от про племінницю Джекі Чана, або ж кота Мауріціо та ворона Якоба, але не може одразу пригадати назву. Втім, ці мультики дуже цікаві й нині, вони сподобаються і дітям, і дорослим.

РБК-України (проект Styler) зібрало для вас 5 мультиків з минулого, які варто передивитися або побачити вперше.

"Пригоди Джекі Чана"

Мультсеріал, який отримав 5 сезонів, вийшов на екрани у 2000 році, але був дуже популярним ще довго після прем'єри. У ньому ви побачите пригоди Джекі Чана у вигаданому світі, де в нього є племінниця, а навколо існує магія.

"Вуншпунш"

Анімаційний серіал отримав два сезони та теж був популярним у "нульових". Ви побачите історію про кота та ворона, які намагаються не давати своїм власникам-чаклунам псувати світ та робити погані речі. Усе це досить смішно, але й корисно для дітей, адже вчить робити добрі справи.

"Справжні монстри"

А цей мультик у жанрі жахів більше підійде дорослим, а не маленьким. Він отримав 4 сезони та розповідає про незвичайних монстрів, які живуть у каналізації. Неймовірні пригоди та цікаві персонажі не залишать вас байдужими.

"Земля первісних часів"

Пригодницький мультфільм про динозаврів сподобається не тільки маленьким глядачам, які вірять у диво та цікавляться палеонтологією, а ще й дорослим, які просто хочуть гарно провести час й поринути у спогади з дитинства.

"Фліппер і Лопака"

Мультик про хлопчика та дельфіна, які стали друзями, презентували ще у 1999 році. Втім, він отримав цікавий сюжет, а тому сподобається навіть сучасним дітям.

До слова, нещодавно ми вже називали 5 причин, чому сучасним мамам складніше виховувати дітей.

Окрім цього, днями стало відомо, які продукти не можна давати дітям до одного року.

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