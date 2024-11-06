"Кишать" бактеріями: дерматолог розповів, що буде зі шкірою, якщо часто не прати рушники

авіть після душу шкіра все ще містить бактерії. І коли ви витираєтеся, то волога з рушника та бактерії, які відлущуються з тіла ідеально поєднуються.

Після першого використання випраного рушника на ньому починають накопичуватись бактерії. На п’ятий день використання рушник містить стільки бактерій, що аж з'являється неприємний запах.

Як часто прати рушники для обличчя