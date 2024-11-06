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"Кишать" бактеріями: дерматолог розповів, що буде зі шкірою, якщо часто не прати рушники

Як часто потрібно прати рушники (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Рушники слід прати регулярно, але якщо не робити цього досить довго, то є ризик погіршити стан здоров'я. Дерматолог назвав головну загрозу для шкіри.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як часто потрібно пави рушники, щоб уникнути проблем.

авіть після душу шкіра все ще містить бактерії. І коли ви витираєтеся, то волога з рушника та бактерії, які відлущуються з тіла ідеально поєднуються.

Після першого використання випраного рушника на ньому починають накопичуватись бактерії. На п’ятий день використання рушник містить стільки бактерій, що аж з'являється неприємний запах.

Як часто прати рушники для обличчя

 

Раніше ми повідомляли, як часто слід приймати душ, щоб не нашкодити шкірі.

Читайте також, як правильно прати рушники, щоб вони були м'якими та довше прослужили.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Вest life online, Нealth cleveland clinic та Instagram-сторінка лікаря Педі Мірдамаді.

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Догляд за шкіроюЗдоров'яРушники