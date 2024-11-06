"Кишать" бактеріями: дерматолог розповів, що буде зі шкірою, якщо часто не прати рушники

Рушники слід прати регулярно, але якщо не робити цього досить довго, то є ризик погіршити стан здоров'я. Дерматолог назвав головну загрозу для шкіри.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як часто потрібно пави рушники, щоб уникнути проблем.
авіть після душу шкіра все ще містить бактерії. І коли ви витираєтеся, то волога з рушника та бактерії, які відлущуються з тіла ідеально поєднуються.
Після першого використання випраного рушника на ньому починають накопичуватись бактерії. На п’ятий день використання рушник містить стільки бактерій, що аж з'являється неприємний запах.
Раніше ми повідомляли, як часто слід приймати душ, щоб не нашкодити шкірі.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Вest life online, Нealth cleveland clinic та Instagram-сторінка лікаря Педі Мірдамаді.