"Кишат" бактериями: дерматолог рассказал, что будет с кожей, если часто не стирать полотенца

даже после душа кожа все еще содержит бактерии. И когда вы вытираетесь, то влага из полотенца и бактерии, которые отшелушиваются из тела, идеально сочетаются.

После первого использования выстиранного полотенца на нем начинают накапливаться бактерии. На пятый день использования полотенце содержит столько бактерий, что появляется неприятный запах.

Как часто стирать полотенца для лица