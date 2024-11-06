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"Кишат" бактериями: дерматолог рассказал, что будет с кожей, если часто не стирать полотенца

Как часто нужно стирать полотенца (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Полотенца следует стирать регулярно, но если не делать этого достаточно долго, то есть риск ухудшить состояние здоровья. Дерматолог назвал главную угрозу для кожа.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как часто нужно полотенца, чтобы избежать проблем.

даже после душа кожа все еще содержит бактерии. И когда вы вытираетесь, то влага из полотенца и бактерии, которые отшелушиваются из тела, идеально сочетаются.

После первого использования выстиранного полотенца на нем начинают накапливаться бактерии. На пятый день использования полотенце содержит столько бактерий, что появляется неприятный запах.

Как часто стирать полотенца для лица

 

Раньше мы сообщали, как часто следует принимать душ, чтобы не навредить коже.

Читайте также, как правильно стирать полотенца, чтобы они были мягкими и дольше прослужили.

При написании материала использовались следующие источники: сайт Вest life online, Нealth cleveland clinic и Instagram-страница врача Педи Мирдамади.

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