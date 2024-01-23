Кіш з грибами та куркою: дуже смачна та проста страва на кожен день

Що вам знадобиться:

На форму діаметром 26

Борошно - 250 г

Масло - 125 г

Яйце - 1 шт.

Сіль - ½ ч. ложки

Холодна вода - 3 ст. ложки

Начинка

Філе курячого стегна - 400 г

Шампіньйони - 400 г

Цибуля - 2 шт.

Перець болгарський - 1 шт.

Вершки 20% - 500 мл

Сир маасдам (або інший, який добре плавиться) - 250 г

Помідори - за бажанням

Сіль, перець, інші спеції - до свого смаку

Як готувати кіш з грибами та куркою

До борошна додати сіль, потерте заморожене масло і перетерти в крихту. Додати яйце і воду і швидко замісити тісто, не вимішуючи його надто, а лише до об'єднання інгредієнтів. Загорнути в харчову плівку і помістити в холодильник на 1 годину.

Тим часом готуємо начинку.

Подрібнити та обсмажити курку, гриби, перець і цибулю. Можна окремо (я робила окремо, лише гриби з цибулею об'єднала), а можна все разом. Охолодити, додати потертий сир, посолити, поперчити та перемішати.

Тісто розкачуємо, викладаємо в форму, формуємо бортики. Викладаємо начинку, заливаємо вершками, викладаємо за бажанням помідори, я ще трошки притрусила моцареллою, яка в мене завалялася в холодильнику, і ставимо випікатися в розігріту духовку при 190 градусах на 30-40 хвилин.

P. S: якщо у вас гарно пече духовка, то готуєте по такому принципу, як я показала у відео та описала в тексті вище.

Якщо ж ні, то коли викладаєте тісто в форму, вистеліть на тісто пергамент, покладіть груз у вигляді, наприклад, квасолі, чи гороху, чи щось такого плану і запечіть в розігрітій духовці 10 хвилин перед тим як викладати начинку. Щоб саме тісто добре пропеклося.