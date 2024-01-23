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Киш с грибами и курицей: очень вкусное и простое блюдо на каждый день

Как приготовить киш с грибами и курицей (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Киш с грибами и курицей - это универсальное блюдо, которое можно есть холодным и горячим. Начинку можно корректировать под свой вкус или под то, что у вас есть в холодильнике. А еще это отличное блюдо, которое можно приготовить и заморозить.

Как приготовить кош с грибами и курицей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) по ссылке на видео кулинарки Юлии Симончук в Instagram.

Что вам понадобится:

На форму диаметром 26

  • Мука - 250 г
  • Масло - 125 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Соль - ½ ч. ложки
  • Холодная вода - 3 ст. ложки

Начинка

  • Филе куриного бедра - 400 г
  • Шампиньоны - 400 г
  • Лук - 2 шт.
  • Перец болгарский - 1 шт.
  • Сливки 20% - 500 мл
  • Сыр маасдам (или другой хорошо плавящийся) - 250 г
  • Помидоры - по желанию
  • Соль, перец, другие специи - по своему вкусу

Как готовить киш с грибами и курицей

К муке добавить соль, потертое замороженное масло и перетереть в крошку. Добавить яйцо и воду и быстро замесить тесто, не перемешивая его слишком, а только до объединения ингредиентов. Завернуть в пищевую пленку и поместить в холодильник на 1 час.

Тем временем готовим начинку.

Измельчить и обжарить курицу, грибы, перец и лук. Можно отдельно (я делала отдельно, только грибы с луком объединила), а можно все вместе. Охладить, добавить потертый сыр, посолить, поперчить и перемешать.

Тесто раскатываем, выкладываем в форму, формируем бортики. Выкладываем начинку, заливаем сливками, выкладываем по желанию помидоры, я еще немного посыпала моцареллой, которая у меня завалялась в холодильнике, и ставим выпекаться в разогретую духовку при 190 градусах на 30-40 минут.

PS: если у вас хорошо печет духовка, то готовите по такому принципу, как я показала в видео и описала в тексте выше.

Если же нет, то когда выкладываете тесто в форму, выстелите на тесто пергамент, положите груз в виде, например, фасоли, гороха или что-то такого плана и запеките в разогретой духовке 10 минут перед тем как выкладывать начинку. Чтобы именно тесто хорошо пропеклось.

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