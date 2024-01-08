Рецепт цього брауні підірвав мережу. Готується без борошна та цукру

Брауні - це вологий та супер-шоколадний десерт, який нікого не залишить байдужим. Хороша новина у тому, що його можна приготувати без шкоди для фігури.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на The Cooking Foodie .

Як приготувати брауні без цукру та борошна

Цей шоколадний десерт дуже легко приготувати. Все, що вам потрібно, це 5 основних інгредієнтів та 5 хвилин часу.

Складові

2 стиглих банана

2 яйця

33 г какао-порошку

1 чайна ложка розпушувача

60 г темного шоколаду

Покроковий рецепт приготування

Розігрійте духовку до 170 градусів. Підготуйте круглу форму для торта діаметром 16 см. У блендер помістіть банани, яйця, какао-порошок та розпушувач. Змішайте до одержання однорідної маси.

Випікайте 25 хвилин або поки зубочистка, встромлена в центр десерту, не вийде чистою. Поки торт гарячий, покладіть зверху кубики темного шоколаду і дайте йому розтанути. Потім рівномірно розподіліть і дайте охолонути. Подавайте та насолоджуйтесь!

Зазначимо, що цей рецепт став мегапопулярним останнім часом. Його публікують у різних соцмережах і він збирає захоплені відгуки. Спробуйте приготувати його і ви!