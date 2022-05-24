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Не выйдет из санатория. Путина могут отстранить уже в 2023, - экс-глава MI6

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Лондон, Вторник 24 мая 2022 10:33
Не выйдет из санатория. Путина могут отстранить уже в 2023, - экс-глава MI6 Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Александр Мороз

Президент России Владимир Путин может быть отстранен от власти уже в 2023 году. Причем не из-за войны против Украины, а в связи с ухудшением здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление бывшего главы британской разведки MI6 Ричарда Дирлава в подкасте One Decision.

В частности, он сделал прогноз на фоне слухов о быстро ухудшающемся состоянии здоровья 69-летнего Путина.

"Я действительно намерен поспорить, что в 2023 году его не станет. Наверное, уйдет в санаторий, из которого он уже не выйдет как лидер России", - отметил Дирлав.

Он также предположил, что обязанности президента России может взять на себя секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

"Это своего рода способ двигаться дальше без переворота. Если мой прогноз осуществится и Путин действительно исчезнет в санатории, я думаю, что именно он, скорее всего, его заменит", - добавил бывший глава британской разведки.

Напомним, ранее бывший британский разведчик Кристофер Стил заявил, что Путин серьезно болен. Однако в апреле пресс-секретарь российского президента Дмитрий Медведев опроверг, что тот болен раком.

А российское издание "Медуза" со ссылкой на источники пишет, что Путин войной против Украины настроил всех против себя, и в Кремле уже обсуждают преемника.

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