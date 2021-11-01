В Кировоградской области в ДТП погибли дети-спортсмены: детали страшной трагедии

На трассе Кропивницкий-Кривой Рог произошла жуткая авария в ночь на 1 ноября. Грузовой автомобиль влетел в легковую машину, в которой находились дети-спортсмены. Четыре человека погибли.

ДТП произошла недалеко от села Новошевченково Кировоградской области. В легковой автомобиль влетел грузовик. В машине находились дети – 2005, 2009 и 2010 года рождения. Погибли все трое и еще один взрослый.

По предварительным данным, легковой автомобиль внезапно съехал со своей полосы и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Такие показания дает водитель грузового автомобиля, он до сих пор в шоковом состоянии. Признается, что увидел легковушку уже в тот момент, когда избежать столкновения было невозможно.

В легковом автомобиле ехали юные спортсмены, которые занимались каратэ. За рулем находился их 46-летний тренер, который вез мальчишек на спортивные соревнования.

Сзади, еще в одном автомобиле, ехал отец одного из ребят, и вся авария произошла на его глаза. Мальчики 12, 14 и 16 лет погибли в результате столкновения на месте.

Отец в шоковом состоянии после ДТП набросился на водителя грузовика и избил его.

Все погибшие – жители Кривого Рога. Полиция открыла уголовное производство, проводится расследование и установление всех обстоятельств аварии.