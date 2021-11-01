У Кіровоградській області в ДТП загинули діти-спортсмени: деталі страшної трагедії

На трасі Кропивницький-Кривий Ріг сталася страшна аварія у ніч на 1 листопада. Вантажний автомобіль влетів у легкову машину, в якій знаходилися діти-спортсмени. Чотири людини загинули.

ДТП сталася неподалік села Новошевченкове Кіровоградської області. У легковий автомобіль влетіла вантажівка. У машині знаходилися діти - 2005, 2009 і 2010 року народження. Загинули всі троє і ще один дорослий.

За попередніми даними, легковий автомобіль раптово з'їхав зі своєї смуги та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою. Такі свідчення дає водій вантажного автомобіля, він досі в шоковому стані. Зізнається, що побачив легковик вже в той момент, коли уникнути зіткнення було неможливо.

У легковому автомобілі їхали юні спортсмени, які займалися карате. За кермом перебував їх 46-річний тренер, який віз хлопчаків на спортивні змагання.

Ззаду, ще в одному автомобілі, їхав батько одного з хлопців, і вся аварія сталася на його очі. Хлопчики 12, 14 і 16 років загинули в результаті зіткнення на місці.

Батько в шоковому стані після ДТП накинувся на водія вантажівки та побив його.

Всі загиблі - жителі Кривого Рогу. Поліція відкрила кримінальне провадження, проводиться розслідування та встановлення всіх обставин аварії.